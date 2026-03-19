AOK-Bundesverband

Wechsel an der Aufsichtsrats-Spitze des AOK-Bundesverbandes

Berlin (ots)

An der Aufsichtsrats-Spitze des AOK-Bundesverbands gibt es eine Neubesetzung: Knut Lambertin, langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender für die Versichertenseite, scheidet Ende März aus dem Gremium aus. Sein Amt übernimmt Lutz Schäffer, der heute als neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt wurde. Schäffer teilt sich den Vorsitz alternierend mit Dr. Susanne Wagenmann von der Arbeitgeberseite.

Die Neuwahl wurde notwendig, weil Lambertin Anfang Mai von seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), zur Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) wechselt. Dort wird er Leiter der Abteilung Sozialpolitik, Arbeits- und Gesundheitsschutz. In der Folge wird der 55-Jährige zum Monatsende alle Ämter in der sozialen Selbstverwaltung der AOKs niederlegen, die er bisher im Auftrag des DGB wahrgenommen hat. Neben der Funktion im AOK-Bundesverband betrifft das auch den Verwaltungsratsvorsitz der AOK Nordost und Mandate beim GKV-Spitzenverband.

Knut Lambertin ist im November 2017 das erste Mal an die Spitze des Aufsichtsrats des AOK-Bundesverbands gewählt und im November 2023 in dieser Funktion bestätigt worden."Nach so langer Zeit beim DGB und in den Gremien der Sozialen Selbstverwaltung und der AOK-Gemeinschaft zieht es mich beruflich noch einmal zu neuen Ufern. Aber natürlich bleibe ich ein überzeugter Anhänger des Solidarsystems in der Kranken- und Pflegeversicherung, der Sozialen Selbstverwaltung der Sozialversicherung und der Sozialpartnerschaft", so Lambertin.

Der neue alternierende Vorsitzende Lutz Schäffer ist ehemaliger Geschäftsführer der IG MetallMinden und seit vielen Jahren in der Selbstverwaltung der AOK-Gemeinschaft aktiv. Seit 2020 ist er Mitglied des Aufsichtsrats des AOK-Bundesverbands, seit 2021 Vorsitzender des Verwaltungsrats der AOK

NordWest, dem er seit 2015 angehört. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Wagenmann und der Arbeitgeberbank. Wir stehen gemeinsam vor enormen Herausforderungen im Gesundheits- und Pflegesystem. Als Sozialpartner und Vertretung der Versicherten und Unternehmen müssen wir die Leistungsfähigkeit und Bezahlbarkeit der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung erhalten. Dafür muss das Gesundheitswesen besser und effizienter aufgestellt werden, denn wir stehen vor enormen Herausforderungen. Die Bundesregierung ist gefordert und muss ihre Handlungsfähigkeit endlich unter Beweis stellen", so Schäffer nach seiner Wahl.

Die Aufsichtsratsvorsitzende der Arbeitgeberseite, Dr. Susanne Wagenmann, ergänzt: "Ich wünsche Knut Lambertin alles Gute und bedanke mich bei ihm für die sehr gute Zusammenarbeit über all die Jahre. Lutz Schäffer gratuliere ich zur Wahl und freue mich auf die Fortsetzung des Weges der konstruktiven Sozialpartnerschaft."

Dem Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes gehören insgesamt 22 Mitglieder an. Sie wurden nach der Sozialwahl im Mai 2023 aus den Verwaltungsräten der elf AOKs benannt.

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Ein Foto von Lutz Schäffer finden Sie auf unserer Website zum Download:

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