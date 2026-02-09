Koelnmesse GmbH

Zuwachs auf vier Pfoten: Koelnmesse startet 2027 neues Messeangebot rund um das Thema Hund

Köln (ots)

Köln bekommt Zuwachs im Messekalender - und der hat vier Pfoten. Mit der spoga dog powered by ZZF startet Ende Januar 2027 erstmals eine eigene Fachmesse rund um den Hundebedarf. Vom 30. Januar bis 1. Februar 2027 wird Köln damit zum Treffpunkt für Hersteller, Händler und Marken, die Produkte für den beliebtesten tierischen Begleiter der Deutschen entwickeln.

Die neue Messe findet parallel zur spoga horse statt und ergänzt das bestehende Messeangebot der Koelnmesse. Unterstützt wird das neue Format vom ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche, der seine Branchenexpertise einbringt und die spoga dog als Partner begleitet. Künftig soll die Messe alle zwei Jahre stattfinden.

Eigene Bühne für einen wachsenden Markt

Der Markt rund um den Hundebedarf boomt, nun bekommt er eine eigene Plattform. Mit der spoga dog reagiert die Koelnmesse auf eine Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet: Immer mehr Unternehmen bewegen sich im Premiumsegment rund um Zubehör, Ernährung, Pflege, Gesundheit sowie Sicherheit und Transport für Hunde. Gleichzeitig gibt es eine große Überschneidung zwischen Reit- und Hundeszene, denn viele Pferdehalter sind zugleich Hundebesitzer.

Genau hier setzt das neue Messeformat an. Während die spoga horse weiterhin in den Hallen 7 und 8 stattfindet, wird die spoga dog ab 2027 in Halle 6 ihre Heimat finden. Das sorgt für eine klare inhaltliche und räumliche Trennung, bündelt aber dennoch Synergien - dank kurzer Wege und der emotionalen Verbundenheit von Halterinnen und Haltern mit beiden Tierwelten.

Branchenplattform mit klarem Business-Fokus

Die spoga dog versteht sich als eigenständige Fachmesse. Ansprechen soll sie sowohl etablierte Hersteller als auch junge Unternehmen, die innovative Produkte für den Hundemarkt entwickeln. Von Futter und Pflege über Zubehör und Sicherheit bis hin zu Transportlösungen bildet das Format die gesamte Bandbreite des Hundebedarfs ab.

"Als Koelnmesse sind wir stark darin, Trends frühzeitig zu erkennen und dazu passende Plattformen aufzusetzen", sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH. "Mit der spoga dog greifen wir eine Entwicklung auf, die sich seit Jahren verstärkt: Die Schnittmenge zwischen Reitsportlern und Hundebegeisterten wächst stetig. Für diese Zielgruppe ist ein attraktives Premiumsegment entstanden - und genau für dieses schaffen wir nun erstmals eine eigene Messe."

Rückenwind aus der Branche

Aus der Heimtierbranche kommt positives Feedback auf das neue Format. So sieht der ZZF in der spoga dog eine wichtige Ergänzung im Messemarkt. "Mit der Kombination aus beiden Themenwelten wird eine B2B-Plattform geschaffen, bei der Fachhändler und Hersteller effizient erreicht werden: Huf und Pfote gehen damit ein neues Match ein", erklärt ZZF-Geschäftsführer Gordon Bonnet.

Dass der Bedarf für ein eigenständiges Format vorhanden ist, zeigt das große Interesse aus dem Markt: Nationale wie internationale Marken signalisieren bereits früh ihre Teilnahmebereitschaft. Auch bestehende Aussteller der spoga horse begrüßen die Erweiterung.

Startschuss 2027

Die Vorbereitungen für die Premiere laufen bereits. Die Anmeldephase für Aussteller startet in Kürze, weitere Details zum Konzept und Rahmenprogramm folgen in den kommenden Monaten.

