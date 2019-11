givester

10 Jahre Givester - Die Geschenksuchmaschine feiert Geburtstag. Online-Bestellungen ohne Postversand!

Wien (ots)

Seit 10 Jahren durchsucht Givester.de die besten deutschsprachigen Geschenkeshops nach ausgefallenen Geschenkideen, die auch zu Weihnachten viel Freude bereiten.

Wer kennt das nicht: Weihnachten steht vor der Tür und es fehlt immer noch ein passendes Geschenk für die beste Freundin, den Onkel und/oder den Partner. Folgenden Weg sollte man dieses Jahr auf jeden Fall versuchen:

Einfach Kriterien eintippen und losstarten!

Alter, Geschlecht und Vorliebe eintippen und schon werden viele außergewöhnliche Geschenkideen ausgespuckt. Vom personalisierten Feuerzeug bis zu außergewöhnlichen Geschenkkörben. Auch spezifische Geschenke für Vorlieben können gefunden werden. Beispielsweise Geschenke für Bier-Fans wie den Erste-Hilfe Bierkasten.

Nicht einmal Postversand ist nötig

Für ganz spät Entschlossene gibt es Geschenke einfach zum Ausdrucken. Die besten Erlebnisgeschenke, die es im Netz zu finden gibt, sind bei Givester in einem Preisvergleich dargestellt. So können sie selbst entscheiden, was das beste und günstigste Angebot für beispielsweise Hubschrauberfliegen ist.

Der Geschenksuchmaschine-Platzhirsch im Netz

Bereits 10 Jahre ist es her, dass die Suchmaschine für Geschenke im deutschsprachigen Raum gestartet ist. Seit dem durchlief die Seite unzählige Verbesserungen und Optimierungen und ist somit geworden, was man heute sieht. Schlicht und klar - ohne Schnick-Schnack: schnell zur passenden Geschenkidee.

Händische Ordnung der Geschenkvorschläge

Die Geschenke werden vom Givester-Team persönlich kategorisiert. Damit wird sichergestellt, dass zu einem Typ passend außergewöhnliche und ausgefallene Geschenke über die Suche zu finden sind.

Kontakt:

Mathias Schindler

+43 660 1004 002

mathias@givester.com

Original-Content von: givester, übermittelt durch news aktuell