Wissen, was Fakt ist: GADMO startet in die nächste Projektphase mit erweitertem Angebot

Das German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO) - der größte Zusammenschluss von Faktencheck-Teams und Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum - wird fortgeführt und richtet sich mit neuen Formaten und Kanälen künftig an ein breiteres Publikum.

Unter dem neuen Claim "Wissen, was Fakt ist" schärft GADMO sein Profil. Neben klassischen Faktenchecks rücken künftig investigative Recherchen, wissenschaftliche Analysen und Medienkompetenz-Angebote für Eltern und ältere Zielgruppen in den Fokus. Im neuen Format "GADMO Brief" wird es eine monatliche Auswertung der Arbeit aller zertifizierten deutschsprachigen Faktencheck-Organisationen geben. Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit werden in einem eigenen Instagram-Kanal gezeigt.

"Mit dem größten deutschsprachigen Faktencheck-Hub und den neuen Formaten wie dem GADMO Brief zeigt das Netzwerk, wie kraftvoll Kooperation sein kann", sagt Teresa Dapp, Leiterin des Faktencheck-Teams der dpa. "In der nächsten Projektphase wollen wir noch mehr Menschen erreichen - auf den Kanälen, die für sie relevant sind."

In der ersten Projektphase haben die Partner auf der GADMO-Website den größten öffentlich zugänglichen Hub für Faktenchecks aufgebaut, in dem inzwischen mehr als 3.800 Faktencheck-Artikel abrufbar sind. Ergänzend dazu wurden Formate zur Förderung von Medienkompetenz entwickelt - darunter Videos und Handouts, die ebenfalls online abrufbar sind. Ein monatlicher Newsletter informiert Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich über aktuelle Entwicklungen in der Welt der Faktenchecks. Parallel dazu hat das Forschungsteam systematisch Desinformationskampagnen beobachtet, Faktenchecks evaluiert und die gewonnenen Erkenntnisse transparent auf der Website veröffentlicht.

"Mit GADMO ist es uns gelungen, Desinformationskampagnen etwas entgegenzusetzen - eine Website mit zahlreichen Faktenchecks, Materialien zur Medienkompetenz und Forschungsergebnisse mit starkem Praxisbezug. Zugleich stehen Faktenchecker:innen derzeit unter großem Druck und sind Angriffen ausgesetzt, die wir mit Sorge beobachten", sagt Prof. Christina Elmer vom IJ, Koordinatorin des Netzwerks. "Auch in der Forschung stehen wir noch immer vor großen Herausforderungen - etwa, wenn es um den Zugang zu Plattformdaten und deren Analyse geht. Umso wichtiger ist es also, dass wir GADMO fortführen und uns weiterhin gemeinsam für faktenbasierte gesellschaftliche Diskurse im digitalen Raum einsetzen können."

Seit 2022 hat sich GADMO erfolgreich als zentrale Plattform gegen Desinformation etabliert. Die Partnerorganisationen aus dem Faktencheck-Bereich - Deutsche Presse-Agentur (dpa), Agence France-Presse (AFP), Austria Presse Agentur (APA) und das Medienhaus CORRECTIV - kooperieren dabei mit Forschenden der Technischen Universität Dortmund (Institut für Journalistik, Fakultät Statistik) sowie des AIT Austrian Institute of Technology. Die technische Umsetzung verantwortet das Athens Technology Center. Gemeinsames Ziel ist es, Des- und Falschinformationen effektiv zu bekämpfen und mediale Aufklärung zu fördern.

Ab sofort werden Inhalte auch auf Instagram, Threads und LinkedIn ausgespielt, der monatliche Newsletter liefert weiterhin fundierte Einordnungen für Fachöffentlichkeit und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Dabei bleibt die Website gadmo.eu der zentrale Hub.

Über GADMO:

Das German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO) ist Teil des EU-weiten EDMO-Netzwerks. Es vereint führende Faktencheck-Organisationen mit Forschungseinrichtungen und wird von der EU-Kommission gefördert. Ziel ist die koordinierte Bekämpfung von Desinformation durch faktenbasierte Aufklärung, wissenschaftliche Analyse und Förderung von Medienkompetenz.

