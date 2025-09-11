dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

scoopcamp 2025: Medienexpertinnen und -experten diskutieren über KI, Paid Content und Lokaljournalismus

Hamburg (ots)

Im Zentrum der Fachkonferenz stand auch in diesem Jahr die Frage nach der Finanzierung von Journalismus

Rund 140 Expertinnen und Experten der Publisher-Branche diskutierten beim scoopcamp 2025 über die Zukunft der Medienbranche in Deutschland

scoop Award 2025 geht an Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer für den Podcast "OK, America?"

Zum 17. Mal fand gestern das scoopcamp statt, Hamburgs Konferenz für die Publisher der Zukunft. Veranstaltet wurde die Konferenz von der Hamburg Kreativ Gesellschaft mit ihrer Initiative nextMedia.Hamburg. Die Konferenz fand erneut im SPACE, dem Innovations- und Community-Raum von nextMedia.Hamburg statt und war mit rund 140 Teilnehmenden ausverkauft. Neben der zentralen Frage nach der Finanzierung von Journalismus wurde auch über die Verantwortung der Medien für die Demokratie diskutiert. Die dpa ist im Organisationsboard vertreten und unterstützt das scoopcamp seit vielen Jahren.

Medien können Verantwortung nur wahrnehmen, wenn sie ein wirtschaftlich tragfähiges Fundament haben. Darauf wies Kultur- und Mediensenator Dr. Carsten Brosda zu Beginn der Veranstaltung in seinem Grußwort hin und betonte: "Starke Medien sind eine Voraussetzung für die Demokratie."

Auszeichnung für Podcast "OK, America?"

Bereits zum zweiten Mal in Folge erhielt - nach "Die Lage der Nation" im Vorjahr - ein Podcast-Format den scoop Award: "OK, America?" unter dem Dach der ZEIT und mit der internationalen Korrespondentin der ZEIT, Rieke Havertz, und dem Publizisten und ehemaligen SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer.

An die Gewinner des scoop Awards 2025 gerichtet, hob Brosda hervor, dass es auch heute noch möglich sei, sich auf einen längeren Dialog mit dem Publikum einzulassen. "Auch das bringt Ordnung ins Chaos in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit", so Brosda.

Die Laudatio auf die Preisträger hielt Journalistin und Tagesschau-Sprecherin Damla Hekimoglu. Sie hob das Konzept des ursprünglich auf eine begrenzte Anzahl von Folgen angelegten Podcasts positiv hervor, der nun mit über 200 Folgen längst zum festen Bestandteil der ZEIT-Medienangebote zähle. "OK, America? ist mehr als ein Podcast - er ist ein Kompass für die Menschen, der die großen Linien in den USA sichtbar macht und einordnet", so Hekimoglu.

Auf die Finanzierung angesprochen, verwiesen Havertz und Brinkbäumer auf neue Abo-Modelle bei der ZEIT: Für Menschen, die ausschließlich Podcasts hören wollen, bietet der Verlag spezielle Podcast-Abos an, die neben der noch immer dominierenden Werbung einen kleinen, aber stetig wachsenden Anteil einnehmen. "Das neue Modell entwickelt sich sehr vielversprechend", so Havertz auf dem scoopcamp.

Digitale Strategien: Paid Content, Nähe zum Publikum und Anstand bei der Berichterstattung

Mit der Finanzierung von Podcasts beschäftigte sich auch das erste Panel des scoopcamps, mit NDR-Journalistin und Moderatorin Dr. Johanna Leuschen, Steffen Horstmannshoff (DIE ZEIT) und Charlotte Meyer-Hamme (DER SPIEGEL).

Inhaltlich ging es dabei um die Gewinnung neuer Abonnenten, die beispielsweise über neue Abo-Modelle und Probe-Abos an die Marken gebunden werden sollen. "Der Markt ist bereit für Paid Content", konstatierte auch Charlotte Meyer-Hamme vom SPIEGEL, der ebenfalls in einer Mischung aus Reichweite und Abo-Modellen eine nachhaltige Finanzierung seiner Medienmarken anstrebt.

Mit oder gegen Google?

In der CEO-Runde mit Christian Rickens (Handelsblatt Media Group), Stefan Buhr (Tagesspiegel), Stefan Ottlitz (SPIEGEL) und Sigrun Albert (Nürnberger Presse) ging es um gemeinsame Herausforderungen und Lösungsansätze.

Kritisiert wurden dabei unter anderem KI-Zusammenfassungen bei Suchmaschinen, die zu weniger Website-Traffic führen. Zugleich wurde die Bedeutung der Zitierfähigkeit im Zeitalter von KI hervorgehoben. Das über SEO und das an KI-Bots angepasste GEO zu gewährleisten, ist - und bleibt - Aufgabe der Medienhäuser.

Zugleich suche die Branche eigene Lösungen, bestehende Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und neue herbeizuführen. Eine Erkenntnis: Es sei wichtiger denn je, diese Beziehungen zu intensivieren und näher an die Leser heranzurücken - mit stärkeren regionalen, lokalen sowie interaktiven Angeboten.

Berichterstattung mit Anstand

Auch ums Geschäft, vor allem aber um eine neue Markenstrategie ging es in der Präsentation von Florian Harms, Chefredakteur von t-online. Im Gespräch erläuterte er den neuen Claim "anständig, informiert" und verwies dabei auf die Verantwortung eines Online-Mediums für die Gesellschaft.

Das Lokale bleibt, aber verändert sich

Von einem "Multichange im Lokaljournalismus" sprach Cordula Schmitz, Digitalchefin Hamburger Abendblatt, im Talk mit Maik Koltermann, Chefredakteur der Hamburger Morgenpost. "Dabei müssen wir viele Herausforderungen gleichzeitig meistern", so Schmitz, die insbesondere bei Texten eine sinkende Nachfrage postulierte: "Wir sehen, es wird immer weniger gelesen." Daher geht es auch hier um neue Formate wie Videos und Podcasts, die auch im Lokalen wichtig seien.

Blick nach Schweden: Aftonbladet zeigt, wie Lesernähe dank KI funktioniert

Einen spannenden Einblick in Gegenwart und Zukunft der größten Tageszeitung Schwedens gab schließlich Angelica Öhagen, Chefredakteurin Aftonbladet. Sie erläuterte, wie ihr Blatt mit KI mehr Nähe bei den Lesern herbeiführen konnte. Sie fördere unter anderem "Mut zu Experimenten" in der Redaktion, in der ausnahmslos alle mit KI arbeiten. Dafür hat Öhagen zum Beispiel Entwickler direkt in die Redaktionsräume integriert, was dafür sorge, dass Produktentwicklung und Content zusammen an neuen Formaten arbeiten können. Herausgekommen sind dabei unter anderem arabischsprachige Podcasts für eine nennenswert große Zielgruppe und Live-Chats, in denen die Redaktion im direkten Austausch Alltagsfragen ihrer Leser beantwortet.

Die Panels, Impulsvorträge und Fireside-Chats des scoopcams werden von nextMedia.Hamburg und einem Board aus elf Medienunternehmen kuratiert, darunter Bauer Xcel Media, brand eins, DER SPIEGEL, dpa, DIE ZEIT, Handelsblatt Media Group, Hamburger Morgenpost, Norddeutscher Rundfunk, NOZ Digital, OMR, RND und RTL, die als Expert*innen aus der Praxis auch inhaltlich zur Konferenz beigetragen und exklusive Einblicke und Erfahrungen zu ihren Strategien und Lösungen gegeben haben.

