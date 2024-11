dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Mit KI-Unterstützung die Generation TikTok begeistern - DRIVE-Whitepaper beschreibt die digitale Zukunft der Lokalzeitung

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Um auch in Zukunft eine flächendeckende lokaljournalistische Versorgung sicherstellen zu können, müssen Zeitungsverlage mit neuen digitalen Angeboten die nachwachsende Generation als Nutzer und Kunden gewinnen. Wie die Initiatoren der Verlags-Kooperation DRIVE (Digital Revenue Initiative) in einem am Donnerstag in Hamburg veröffentlichten Whitepaper schreiben, seien dafür unter anderem neue journalistische Formate, der breite Einsatz digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz sowie mehr verlagsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich.

DRIVE war 2020 von der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und der Unternehmensberatung Highberg/Schickler gegründet worden, um Regionalverlage in der digitalen Transformation durch den gemeinsamen Einsatz von Daten-Analysen und KI-Algorithmen zu unterstützen. Mittlerweile haben sich rund 30 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dem Projekt angeschlossen.

Nach Einschätzungen der Autoren stehen die Verlage in der digitalen Welt vor der Herausforderung, das Konzept der Lokalzeitung grundsätzlich neu zu denken, um für die an Social Media und digitale Streaming-Plattformen gewöhnten jungen Zielgruppen relevant zu bleiben. Dazu empfiehlt der Report zum einen den breiten Einsatz neuer Technologien in der Produktentwicklung, zum anderen aber eine Rückbesinnung auf die Präsenz in der Fläche und den Ausbau der persönlichen Kundenbeziehung.

Das Whitepaper stellt erfolgreiche lokaljournalistische Konzepte aus den USA, Skandinavien, Belgien und den Niederlanden vor und bündelt Empfehlungen zu Geschäftsmodellen, neuen Technologien und der Neuausrichtung von Redaktionen und Verlags-Organisationen.

"Die Verlage sind in der digitalen Transformation schon weit gekommen. Mit dem Einsatz neuer Technologien wie KI, einer konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer und der Möglichkeit zu weitreichenden Kooperationen können wir jetzt den nächsten großen Entwicklungsschritt einleiten", betont Dr. Christoph Mayer, Partner bei Highberg. DRIVE biete dabei als gemeinsame Branchen-Plattform die Chance, Entwicklungsaufwände ebenso im Verbund zu teilen wie Praxis- und Anwendungswissen.

"Gerade angesichts der Gefahren von Desinformation und Fakes hat die Lokalzeitung die große Chance, sich auch in der Generation TikTok als Vertrauensanker und Lebensbegleiter für die Welt vor Ort zu etablieren", ergänzt Meinolf Ellers, Leiter Strategische Unternehmensentwicklung bei dpa. Auf das Whitepaper soll 2025 unter anderem eine Serie sogenannter DRIVE-Lectures mit internationalen Expertinnen und Experten folgen.

Über Highberg (vormals Schickler)

Highberg ist eine Gruppe von unternehmerischen Beratungsfirmen mit erstklassiger Erfahrung in organisatorischer und digitaler Transformation. Die Gruppe setzt sich aus multidisziplinären und talentierten Boutique-Firmen zusammen, die das Ziel verfolgen, die führende Transformationsberatungsgruppe in Europa aufzubauen. Gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern fördert die Gruppe echte Transformation und schafft somit Wachstum und Erfolg. Die Unternehmensberatung Schickler tritt seit Frühjahr 2024 unter dem gemeinsamen Namen Highberg auf.

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell