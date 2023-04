dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Save the Date! Tickets für das scoopcamp 2023 ab sofort verfügbar

Das scoopcamp findet dieses Jahr am 14. September statt

Im Fokus des ganztägigen Programms steht die Frage nach der Finanzierung des Journalismus

Hochkarätige Speaker liefern wichtige Insights und konkrete Use Cases für Journalisten und Medienunternehmen

Das Datum steht fest: Die Konferenz für den Journalismus der Zukunft wird 2023 am 14. September stattfinden und das in einer neuen Location.

Nachdem das scoopcamp im vergangenen Jahr die Rückkehr als Präsenzveranstaltung mit einer neuen Location gefeiert hat, wird auch das diesjährige scoopcamp viel Neues mit sich bringen: Die Konferenz findet dieses Jahr zum ersten Mal im Space, dem neuen Innovationsraum für die Content- und Technologiebranche von nextMedia.Hamburg und der Hamburg Kreativ Gesellschaft statt, der im August im Kreativspeicher M28 eröffnet.

Zum anderen wird das scoopcamp in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam von nextMedia.Hamburg und einem neu gegründeten Board aus führenden Hamburger Medienunternehmen ausgerichtet und inhaltlich kuratiert. Dazu gehören DIE ZEIT, NDR, Der Spiegel, New Work SE, Hamburger Abendblatt, brand eins, dpa, NOZ Digital, Jahreszeiten Verlag, OMR, Bauer Media Group und RTL.

Neue Finanzierungsstrategien für den Journalismus im digitalen Wandel

Doch nicht alles verändert sich: 2023 legt das scoopcamp den Fokus erneut auf neue Wege, die die Finanzierung von Qualitätsjournalismus auch in Zukunft gewährleisten können. Die Konferenz wird in diesem Jahr wieder von Johanna Leuschen moderiert, die sich als Teil des NDR-Think Tanks THINK RADIO nicht nur mit den Schwerpunkten Podcasts und sprachgesteuerte User Interfaces auseinandersetzt, sondern auch an Struktur- und Systeminnovationen innerhalb des NDR bzw. der ARD arbeitet.

Neben der scoop-Awardverleihung, Workshops, Panels und Keynotes wird es in diesem Jahr noch mehr Möglichkeiten für aktiven Austausch unter den Teilnehmenden und mit den Experten geben. Es werden über 150 Besucher unter anderem aus den Bereichen Produkt, Data, Business Development, Paid Content, Ad Sales, Audience, Community, Vertrieb, Innovation und Verlagsleitung erwartet.

Das Ticketangebot für das scoopcamp ist ab sofort hier verfügbar. Besucher können sich noch bis Ende April Tickets zum Early Bird Preis sicher.

Über das scoopcamp:

Das scoopcamp ist die Konferenz für den Journalismus der Zukunft. Seit 2009 lädt nextMedia.Hamburg jährlich mehr als 150 Experten, Entscheider und Innovatoren der Medienbranche zur Diskussion über Trends und aktuelle Themen aus dem Journalismus ein. Als Innovationskonferenz stellt das scoopcamp eine exklusive Plattform dar, auf der die Zukunft des Journalismus nicht nur diskutiert, sondern von Branchenakteuren aktiv vorangetrieben wird. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.scoopcamp.de.

Über nextMedia.Hamburg:

nextMedia.Hamburg ist die erste Anlaufstelle und Innovationsförderung für die Hamburger Medien- und Digitalbranche. Ihr Ziel ist es, Hamburgs Spitzenposition als Medien- und Digitalstandort auszubauen. Dazu fördert die Initiative mit unterschiedlichen (Innovations-) Programmen, Events und Inhalten zukunftsfähige Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Content zu Technologie. nextMedia.Hamburg wird von der Freien und Hansestadt Hamburg getragen und ist Teil der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH. Weitere Informationen zur Initiative unter www.nextmedia-hamburg.de.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

