Neuer Service für die Medien: Mit EUreWAHL stellt das Europäische Parlament Informationspakete zur Europawahl bereit

400 Millionen Menschen in 27 EU-Mitgliedsländern können zwischen dem 23. und 26. Mai aktiv an der Zukunft der Europäischen Union mitwirken und ihre Stimme bei der Europawahl abgeben. Im Auftrag des Europäischen Parlaments stehen auf dem Presseportal der dpa-Tochter news aktuell unter http://EUReWAHL.eu in den kommenden Wochen kostenlose Informationspakete für die Nutzung durch Medien bereit. Die aktuellen Informationen, Hintergründe und interaktive Grafiken können von den Redaktionen für die Berichterstattung genutzt werden und wurden von dpa-Custom Content erstellt.

Warum ist die EU wichtig und weshalb geht sie jeden etwas an? Darüber informiert EUreWAHL. Beginnend mit den ersten Themenpaketen im Februar, wird das Angebot bis in den Mai in regelmäßigen Abständen um neue Inhalte erweitert. Jedes Paket besteht aus dpa-Texten und Bildern, begleitet von interaktiven Grafiken der dpa-infocom, die einzelne Fragestellungen und Aspekte veranschaulichen und den Redaktionen einen wertvollen Mehrwert bieten.

Wahlen in Zahlen:

Im Vorfeld der Europawahl wird das Angebot um einige Elemente von dpa-ElectionsLive mit Umfragen aus allen EU-Ländern erweitert. Sobald die ersten Hochrechnungen vorliegen, zeigen die Widgets alle Ergebnisse aus den einzelnen Mitgliedsstaaten und die Sitzverteilung im neuen EU-Parlament. dpa-ElectionsLive visualisiert diese relevanten Wahldaten in Echtzeit. Medien können dieses Angebot in ihre Internetangebote einbinden.

Über Custom Content:

dpa-Custom Content (dpa-CC) ist die On-Demand-Redaktion der Deutschen Presse-Agentur, Deutschlands größter Nachrichtenagentur. Die Corporate-Publishing und Content-Marketing-Einheit steht für die Sorgfalt und Präzision der dpa - gepaart mit umfassenden Ressourcen bei Text, Foto, Grafik, Audio und Video sowie dem weltweiten Netzwerk der Agentur. Von gedruckten Kommunikationsmaterialien bis hin zu Newslettern oder Website-Inhalten liefern wir passgenaue Kreativ- und Content-Services - auf Basis von Briefings und eigener, von uns für Kunden erstellter Konzepte. dpa-CC arbeitet für Unternehmen, Ministerien, Medien und Verbände.

Über infocom:

Die dpa-infocom ist eine 100-prozentige Tochter der dpa und spezialisiert auf innovative multimediale Informationsdienstleistungen. dpa-infocom entwickelt, realisiert und betreibt maßgeschneiderte Inhalte und Lösungen für Online, Mobil und Print. Dabei verbindet dpa-infocom als Brücke zwischen Redaktion und Technologie die Basisformate der dpa-Gruppe zu multimedialen "ready-to-publish"-Produkten. Sportdatenangebote und hochwertige interaktive Grafiken ergänzen das Portfolio.

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

