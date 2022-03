Weserbergland Tourismus e.V.

Weser-Radweg ist beliebtester Radfernweg Deutschlands und erobert Siegertreppchen

Ergebnisse der ADFC-Radreiseanalyse 2022 digital präsentiert

Hameln

Der Weser-Radweg ist zu Deutschlands beliebtestem Radfernweg gewählt worden - das ist das erfreuliche Ergebnis der ADFC-Radreiseanalyse, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) bei einer digitalen Präsentation am 16. März 2022 vorgestellt wurde.

Die ADFC-Radreiseanalyse ist eine jährlich stattfindende, repräsentative Online-Befragung unter Radfahrern in Deutschland, die vom 25. November 2021 bis zum 09. Januar 2022 stattfand. Die etwa 15-minütige Umfrage richtete sich dabei an alle, die im letzten Jahr Ausflüge oder Urlaube mit dem Rad unternommen haben und fragte beispielsweise nach welchen Aspekten sie sich für eine Radregion oder einen Radfernweg entscheiden, wie sie auf ihr Reiseziel aufmerksam geworden sind und wie zufrieden sie mit ihrer Entscheidung waren. Insgesamt setzte sich die Befragung über die ADFC-Kanäle dabei aus verschiedenen Panels zusammen - einmal wurden die Fragen an die Teilnehmer zum Radfahren allgemein, Kurzradreisen, Tagesausflüglern mit dem Rad und Nicht-Radtouristen gerichtet und beim zweiten Panel wurde gezielt die Gruppe der Radreisenden angesprochen. Dazu ergänzend gab es auch die Möglichkeit, an einer offenen Befragung teilzunehmen, sodass für die Auswertung eine Anzahl von 10.300 Fragebögen berücksichtigt wurde.

Der Weser-Radweg konnte nach 2020 wieder das Siegertreppchen erobern und ist damit Deutschlands beliebtester Radfernweg. Platz zwei geht an den Elberadweg, und den dritten Platz belegt in diesem Jahr der MainRadweg. "Wir freuen sehr, dass der Weser-Radweg wieder als beliebtester Radfernweg gewählt wurde," erklärt Petra Wegener, Geschäftsführerin des Weserbergland Tourismus e.V. und Sprecherin der Weser-Radweg Infozentrale in Hameln, "es ist schön zu sehen, dass dieses Erfolgsprodukt bei den Radlern so beliebt ist und mit der Teilnahme an der Wahl dieses Ergebnis unterstützt wurde."

Die Weser-Radweg Infozentrale mit Sitz in Hameln stellt für interessierte Radfahrer umfassende Informationen bereit: Ein kostenfreies Weser-Radweg Serviceheft mit Kartenausschnitten und Unterkünften, eine eigene Webseite und eine App, mit der die Radtour individuell geplant werden kann. Diese Angebote werden vom Weserbergland Tourismus e.V. in Zusammenarbeit mit der Mittweser-Touristik GmbH sowie der Touristikgemeinschaft Wesermarsch, dem Landkreis Osterholz, der BTZ Bremer Touristik-Zentrale, der Erlebnis Bremerhaven GmbH und dem Cuxland Tourismus gemeinsam produziert und vermarktet.

Weitere Informationen sind bei der Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V. in Hameln unter der Telefonnummer 05151/930039 oder im Internet unter www.weserradweg-info.de erhältlich. (2.805 Zeichen)

