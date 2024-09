Domino's Pizza Deutschland GmbH

100 Jahre Caesar Salad - Domino's feiert mit der neuen Caesar Pizza

Hamburg (ots)

Jetzt haben wir den Salat. Domino's Pizza Deutschland zelebriert das 100-jährige Jubiläum des Caesar Salad mit einer köstlichen Neuinterpretation des Salatklassikers: Die brandneue "Caesar Pizza" ist da! Inspiriert vom beliebten Caesar Salad, der bereits seit einem Jahrhundert Gaumen auf der ganzen Welt verwöhnt, präsentiert Domino's Pizza Deutschland ab sofort ein innovatives Geschmackserlebnis, das Salat und Pizza auf perfekte Weise vereint.

Die neue Caesar Pizza vereint die Frische des Salats mit dem unvergleichlichen Geschmack von Pizza. Auf einem handgemachten Pizzateig entfaltet sich eine leichte Knoblauchcreme als Basis, verfeinert mit geschmolzenem Mozzarella und saftigem Hähnchenfilet. Ein frischer, knackiger Salat und italienischer Hartkäse krönen diese außergewöhnliche Kreation. Abgerundet wird das Ganze durch eine köstliche Sauce Tartare, die jeder Scheibe das gewisse Etwas verleiht.

Für alle, die auf Fleisch verzichten möchten, bietet Domino's Pizza Deutschland zudem eine vegetarische Variante der Caesar Pizza an, welche dem Original geschmacklich nichts nachsteht.

"Bei Domino's Pizza stehen Innovation und Qualität im Mittelpunkt. Mit der neuen Caesar Pizza feiern wir nicht nur einen kulinarischen Klassiker, sondern kreieren auch ein einzigartiges 'made to be delivered'-Erlebnis, das es so noch nie gab", erklärt Matthias Maier, Director Marketing von Domino's Pizza Deutschland. "Das Produkt bietet dabei die perfekte Symbiose von Pizza und Salat und bringt knackige Frische auf unseren Klassiker - ein unwiderstehliches Highlight. Damit setzt die Caesar Pizza von Domino's neue Maßstäbe für alle Pizza-Liebhaber."

Die neuen Caesar Pizzen gibt es deutschlandweit und können sowohl via Pick-Up im Store abgeholt als auch online bestellt werden.

Über Domino's Pizza Deutschland GmbH

Domino's Pizza Deutschland ist mit über 400 Stores, rund 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.500 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten Gastro-Franchisegebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern. www.dominos.de

Original-Content von: Domino's Pizza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell