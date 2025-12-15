Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Bundeswettbewerb Mathematik: 187 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet

Neuer Wettbewerbslauf bereits gestartet

Bonn (ots)

Insgesamt 65 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Bundesrepublik sowie eine Schülerin einer deutschen Auslandsschule haben die höchste Preisstufe in der vorletzten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik erreicht. Für ihre Leistungen wurden sie in insgesamt vier Regionalpreisverleihungen gemeinsam mit den Zweit- und Drittplatzierten ausgezeichnet.

Nach zwei Hausaufgabenrunden stehen die besten Schülerinnen und Schüler fest, die sich an den ersten beiden Runden des Bundeswettbewerbs Mathematik 2025 beteiligt haben. Insgesamt nahmen 341 Jugendliche an der zweiten Runde teil, von denen 66 einen ersten Preis erringen konnten. Außerdem gab es 55 zweite und 66 dritte Preise. Die Mathetalente wurden in vier regionalen Preisverleihungen in Stuttgart, München, Jena und Münster geehrt. Mehr Informationen und Statistiken finden sich auf: www.mathe-wettbewerbe.de/regionale-preisverleihungen-bwm-2025

Die Erstplatzierten der zweiten Runde haben sich mit ihren Leistungen für das abschließende Kolloquium im Februar 2026 in der evangelischen Tagungsstätte Hofgeismar qualifiziert, bei dem die Bundessiegerinnen und -sieger durch Fachgespräche ermittelt werden. Ausgenommen sind diejenigen Jugendlichen, die in den Vorjahren bereits mindestens einen Bundessieg erzielen konnten und daher schon jetzt als mehrmalige Bundessieger feststehen. Dies sind:

Poyraz Coskun (Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Berlin, 2. Bundessieg)

Benjamin Graf (Hochfranken-Gymnasium, Naila, 2. Bundessieg)

Johannes Jacob (Maria-Theresia-Gymnasium, München, 2. Bundessieg)

Alexander Koblbauer (Tassilo-Gymnasium, Simbach a. Inn, 5. Bundessieg)

Leonard Kottisch (Cäcilienschule, Oldenburg, 3. Bundessieg)

Lars Krabbenhöft (Gymnasium Höchstadt, 4. Bundessieg)

David Lindenthal (Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg, 2. Bundessieg)

Philip Trebst (Schiller-Gymnasium, Köln, 3. Bundessieg)

Antonia Zerbs (Maria-Theresia-Gymnasium, München, 3. Bundessieg)

Alle Bundessiegerinnen und Bundessieger erhalten mit Aufnahme eines Studiums ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Insgesamt gingen im Wettbewerbslauf 2025 über 1.400 Jugendliche aus ganz Deutschland im Wettbewerb an den Start, von denen 341 auch an der zweiten Runde teilnahmen.

Die erste Runde des neuen Wettbewerbslaufs 2026 ist bereits gestartet. Dazu erhielten rund 4.000 Schulen in Deutschland die Aufgabenblätter. Aufgaben und Hinweise zum Anmeldeprozess stehen außerdem unter www.bundeswettbewerb-mathematik.de zum Download bereit. Mathematik-Fans können ihre Lösungen bis zum 2. März 2026 einsenden.

Über den Bundeswettbewerb Mathematik

Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen teilnehmen. Auf sie warten knifflige Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Der Wettbewerb zielt darauf ab, dass Jugendliche, die Spaß an der Mathematik haben, ihre Fähigkeiten erproben und weiterentwickeln. Die Teilnehmenden können die Aufgaben der ersten Runde entweder allein lösen oder sich zu Gruppen von maximal drei Personen zusammenschließen. Eine Preisauszeichnung in der ersten Runde qualifiziert zur Teilnahme in der zweiten Runde, in der neue Aufgaben in Heimarbeit gelöst werden müssen. Anfang des folgenden Jahres werden in der dritten Runde die Bundessiegerinnen und Bundessieger in Fachgesprächen unter den Erstplatzierten der 2. Runde ermittelt. Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb 1970 auf Initiative des Stifterverbandes. Ausrichter ist Bildung & Begabung, die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Partner sind die Jane Street Group, Quantco GmbH und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall.

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung setzt sich als Zentrum für Talentförderung in Deutschland dafür ein, dass alle Jugendlichen ihr volles Potenzial entfalten und in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einbringen können - unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Mit Wettbewerben, Akademien und weiteren individuellen Förderprogrammen unterstützt die gemeinnützige Einrichtung junge Menschen aller Schulformen bei der Entfaltung ihrer individuellen Talente, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der beruflichen Orientierung. Außerdem hilft Bildung & Begabung Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit umfangreichen Informations-, Weiterbildungs- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung Perspektive Begabung oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

www.bildung-und-begabung.de

Original-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell