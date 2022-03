Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

58 Prozent mehr als im Vorjahr: Teilnehmerrekord beim Bundeswettbewerb Mathematik

Bonn (ots)

Es ist das beste Ergebnis seit 15 Jahren: 1.878 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr am Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen. Das sind 58 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund für das Wachstum liegt darin, dass sich besonders Schülerinnen und Schüler aus unteren Jahrgangsstufen für Deutschlands renommiertesten Mathematik-Wettbewerb angemeldet haben. Der Mädchenanteil erreichte mit 34,4 Prozent den zweitbesten Wert seit Gründung des Wettbewerbs im Jahr 1970.

"Die deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen ist für uns in zweierlei Hinsicht erfreulich", sagt Patrick Bauermann, der Leiter des Bundeswettbewerbs Mathematik: "Erstens, weil sie ein Beleg dafür ist, dass sich unsere Bemühungen ausgezahlt haben, den Wettbewerb noch attraktiver zu gestalten. Zweitens zeigt das große Interesse am Bundeswettbewerb, dass Mathematik in Deutschland kein Nischenthema sein muss. Darauf wollen wir in Zukunft aufbauen, um gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen, den Schulen und zahlreichen Partnern das Interesse und die Freude an der Mathematik dauerhaft zu erhöhen."

Die Gründe für den Teilnehmerzuwachs sind vielfältig. So setzt der Bundeswettbewerb Mathematik bei der Ansprache von Schülerinnen und Schülern verstärkt auch auf die Sozialen Medien und eine Kooperation mit dem YouTuber DorFuchs, der mit seinen "Mathe-Songs" teils mehrere Millionen Zuschauer erreicht. Weiter intensiviert wurde die Zusammenarbeit mit den Schulen, etwa durch Material für Arbeitsgemeinschaften. Gleichzeitig wurden die Aufgabenstellungen überarbeitet, ohne den mathematischen Anspruch zu senken. Zudem wurde der Wettbewerb mit weiteren Angeboten der Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe wie der Internationalen Mathematik-Olympiade oder Jugend trainiert Mathematik (JuMa) enger vernetzt, um potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzliche Möglichkeiten zur mathematischen Förderung aufzuzeigen.

Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein Projekt von Bildung & Begabung, der zentralen Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik 2022 ist die LEPPER Stiftung.

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

www.bildung-und-begabung.de

