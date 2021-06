Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona-Wirtschaftshilfen

Halle/MZ (ots)

Die frohe Kunde verkündet der Minister selbst, es steht ja eine Wahl an: Das Ressort von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die "Überbrückungshilfe III Plus" für notleidende Unternehmen auf den Weg gebracht. Eigentlich wäre die Überbrückungshilfe Ende Juni ausgelaufen. Natürlich ist eine solche Entscheidung in einem Wahljahr immer auch ein Wahlkampfgeschenk. Trotzdem ist sie richtig: Es wird Monate dauern, ehe sich das Wirtschaftsleben halbwegs normalisiert hat. Und noch immer sind etwa Eventveranstalter oder Kulturbetriebe auf Staatshilfe angewiesen. Es ist sinnvoll, Unternehmen, in die schon viel Steuergeld geflossen ist, noch einige Monate länger zu stützen, ehe die Pandemie hoffentlich enden wird.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell