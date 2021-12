Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Bundeswettbewerb Mathematik startet in neue Runde

Bonn (ots)

Bildung & Begabung, die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland, hat die 52. Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik eröffnet. Dazu erhielten rund 4.000 Schulen in Deutschland die Aufgabenblätter. Bis zum 7. März 2022 können Mathematik-Fans ihre Lösungen einreichen.

Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen teilnehmen. Auf sie warten knifflige Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Der Wettbewerb zielt darauf ab, dass Jugendliche, die Spaß an der Mathematik haben, ihre Fähigkeiten erproben, ausschöpfen und weiterentwickeln.

Zum Start der neuen Runde sagt Patrick Bauermann, Leiter des Bundeswettbewerbs Mathematik: "Allen mathematikbegeisterten Jugendlichen, die sich der Herausforderung stellen, die vier Aufgaben zu lösen, wünschen wir viel Spaß und freuen uns bis März auf zahlreiche Einsendungen."

Die Aufgaben der ersten Runde können entweder allein oder in einer Gruppe von maximal drei Personen bearbeitet werden. Alle eingereichten Beiträge durchlaufen ein Korrekturverfahren, bei dem jede Arbeit dreimal begutachtet wird. Im Juni werden die Teilnehmer über ihr Ergebnis informiert und erhalten Lösungsbeispiele zu den Aufgaben. Einsendeschluss für die erste Runde ist der 7. März 2022.

Alle Preisträger der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite Runde, in der vier neue Aufgaben in Heimarbeit zu lösen sind. Anfang 2023 werden in der dritten Runde die Bundessiegerinnen und Bundessieger in Fachgesprächen ermittelt.

Der Bundeswettbewerb Mathematik wurde 1970 auf Initiative des Stifterverbandes ins Leben gerufen. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik 2022 ist die LEPPER Stiftung. Die Aufgaben für die aktuelle Runde stehen ab sofort unter www.bundeswettbewerb-mathematik.de zum Download bereit.

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

www.bildung-und-begabung.de

Original-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell