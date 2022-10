Stiftung "Ein Platz für Kinder"

Halbzeitfest auf der Baustelle

Das Therapeutische Internat Sternstunden-Mattisburg am Chiemsee wird eine Trutzburg für traumatisierte Kinder

Gstadt am Chiemsee (ots)

"Wenn unsere Kinder zu uns kommen, haben Sie ein Martyrium hinter sich: Sie sind durch traumatisierende Gewalttaten, schweren Missbrauch und unaussprechliche Vernachlässigung geschädigt", sagt Johanna Ruoff, Gründerin der Stiftung "Ein Platz für Kinder".

Die Stiftung baut am Chiemsee für 22 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren einen Ort der Sicherheit und des Lernens - das Therapeutische Internat Sternstunden-Mattisburg.

Für die Stiftung "Ein Platz für Kinder" ist der 14. Oktober in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag. "Ziemlich genau vor einem halben Jahr haben wir hier am Chiemsee angefangen zu bauen", sagt Johanna Ruoff, Gründerin der Stiftung "Ein Platz für Kinder". "Mit einem Halbzeitfest wollen wir uns bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben."

Das fast 3000 m² große Gebäude - der ehemalige Benediktushof im Gstadter Weiler Mitterndorf - wird komplett umgekrempelt. Das Internat soll ein Ort der Sicherheit und des Schutzes sein. "Wir wollen unsere Kinder liebevoll in eine Zukunft ohne Gewalt begleiten. Bildung ist wichtig, aber wir verlieren die besonderen Bedürfnisse der Kinder nicht aus den Augen, damit sie angstfrei lernen können", sagt Johanna Ruoff.

Die Bauarbeiten für das Therapeutische Internat Sternstunden-Mattisburg am Chiemsee haben im Januar dieses Jahres begonnen. Die Fortschritte am Bau sind nicht zu übersehen. Zwischen dem Erdgeschoß und dem ersten Obergeschoß ist eine neue Betondecke eingezogen worden. Die inneren Treppenhäuser wurden nach außen verlegt. So ist es möglich, dass in dem Gebäude vier voneinander getrennte Wohneinheiten im ersten und zweiten Stock entstehen können. Im Erdgeschoß ist Platz für drei Klassenräume, die Bibliothek sowie für das Lehrer- und das Musikzimmer. Die Verwaltung und die Therapeutenzimmer werden im Dachgeschoß untergebracht.

Das Projekt fand von Anfang an wohlwollende Unterstützung - sowohl in der Region als auch darüber hinaus. "Wir werden dem altehrwürdigen Gebäude einen neuen, besonderen Stil verleihen, damit die Einrichtung zukünftig Schutz, aber auch Freiraum für die Kinder bietet", sagt Diplom-Ingenieur Andreas Hawemann. Er ist Niederlassungsleiter der GP Papenburg Hochbau GmbH, die die Bauarbeiten durchführt.

lse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, hat die Schirmherrschaft für das Internat übernommen, MdL Klaus Stöttner unterstützt als Projektpate das Therapeutische Internat Sternstunden-Mattisburg.

"Die Halbzeitpause in einem Fußballspiel gibt den Spielern die Gelegenheit, durchzuatmen und das Ziel erneut ins Auge zu fassen", sagt Johanna Ruoff. "Wir alle freuen uns auf den Tag, an dem wir am Ziel angekommen sind und unsere Kinder hier einziehen können."

Informationen zur Stiftung "Ein Platz für Kinder" und zum Therapeutischen Internat Sternstunden-Mattisburg unter www.epfk.org

Interviewwünsche an Johanna Ruoff bitte anfragen unter: jr@epfk.org

Original-Content von: Stiftung "Ein Platz für Kinder", übermittelt durch news aktuell