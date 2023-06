BDAE GRUPPE

Diese Dinge sollten Expats mit ihrem neuen Arbeitgeber aushandeln

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Angehende Expats haben einen großen Schritt vor sich: Den neuen Job mit einem Umzug ins Ausland zu verbinden, erfordert einiges an Planung. Das weiß Mareike Lott aus eigener Erfahrung. Nachdem sie in den letzten 10 Jahren in drei Ländern gelebt hat - Frankreich, China und Niederlande - möchte sie angehenden Expats ein paar nützliche Tipps und Must-haves mit auf den Weg geben, die sie unbedingt in ihrem neuen Arbeitsvertrag aushandeln sollten.

Arbeitgeber hilft beim Start ins neue Leben

Schnell wird deutlich, dass sich noch mehr Verhandlungspunkte anbieten als die, die man bei einem "heimischen" Arbeitsvertrag beachten würde. Gerade diese Punkte helfen ungemein, den neuen Lebensabschnitt zu auch langfristig zu meistern.

Der Arbeitgeber kann nämlich umfangreich unterstützen, wenn es um die Formalitäten bei Einreise und Aufenthaltsrecht geht, bei der Suche nach der richtigen Wohnung helfen - oder die Kosten von Kindertagesstätte oder Schule übernehmen. Gerade hier liegt der finanzielle Aufwand oft höher als in Deutschland.

Infos für Expats und Weltreisende

Welche Möglichkeiten es noch gibt und wie Expats am besten in die Verhandlung mit dem künftigen Arbeitgeber gehen, verrät Mareike Lott im Detail in der neuen Ausgabe des Magazins "Leben und Arbeiten im Ausland". Wie in jeder Ausgabe bietet der Herausgeber, der Auslandsexperte BDAE, Neuigkeiten und Wissenswertes für Expats, Weltreisende, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie alle, die auswandern wollen oder bereits ausgewandert sind.

Passend zum Gastbeitrag findet sich in dieser Ausgabe ein weiterer Artikel über den Anstehenden Umzug ins Ausland. Wichtigste Botschaft: Am besten sollte die Eingewöhnung schon in der bisherigen Heimat erfolgen. Sprachkurse, das Ausprobieren neuer Speisen oder das Umstellen der Uhr auf die neue Zeitzone mögen sich wie unscheinbare Schritte anhören, bewirken psychologisch aber enorm viel.

Den schönsten Tag des Lebens im Ausland verbringen

Das Abenteuer Ausland zu genießen ist natürlich nicht nur denen vorbehalten, die für lange Zeit die Heimat verlassen. Immer mehr Menschen entdecken den Reiz für sich, ihre Hochzeit im Ausland zu verbringen. Das macht den wichtigsten Tag des Lebens noch einmal umso aufregender - viele Reiseziele sind schließlich weltberühmt für ihr romantisches Flair. Doch welche Kosten erwarten das glückliche Paar an welchem Ort auf der Welt? Und welche rechtlichen Unterschiede und Voraussetzungen gibt es bei der standesamtlichen Eheschließung? Auch das verrät die aktuelle Ausgabe von "Leben und Arbeiten im Ausland".

Abonnieren Sie jetzt kostenfrei unter bdae.com/journal und bleiben auf dem Laufenden!

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.

2022 erhielt das Unternehmen den Assekuranz Award für sein besonderes Konzept. 2022 wurde die Gruppe vom F.A.Z.-Institut wie schon im Vorjahr mit dem Siegel für ausgezeichneten Service geehrt. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

Besuchen Sie uns im Web

Auslandskrankenversicherungen vom Spezialisten BDAE: www.bdae.com

Entsendeberatung für Unternehmen: entsendeberatung.bdae.com

Der BDAE auf Youtube

Der BDAE auf Facebook

Der BDAE auf Instagram

Der BDAE auf LinkedIn

Original-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuell