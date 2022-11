ProSieben

Welcome to Los Angeles! Die 18. Staffel von #GNTM startet in La La Land

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet in diesem Jahr in der Stadt der Engel. Die 30 #GNTM-Kandidatinnen treffen Heidi Klum in einer echten Filmstadt. Dort laufen sie ihre erste Fashion-Show.

Heidi Klum: "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen."

Ab Frühjahr 2023 heißt es dann auf ProSieben: Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2023?

