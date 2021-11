MyHeritage

Der MyHeritage DNA-Test für sich selbst und andere: Ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk

Anlässlich von Black Friday und Cyber Monday für 39 anstatt 79 Euro

Menschen haben an Weihnachten oft ein besonderes Bedürfnis sich mit ihrer Herkunft zu beschäftigen. Manche suchen sogar nahe Angehörige, zu denen irgendwann der Kontakt abgebrochen ist. Für diese Menschen gibt es die DNA-Kits von MyHeritage, der weltweit führenden Online-Plattform zur Entdeckung der Familiengeschichte. Hier erhalten sie detaillierte Informationen über die Herkunftsländer ihrer Vorfahren, aufgeschlüsselt nach 2.114 geografischen Regionen. Über einen Datenbankabgleich mit den anderen Millionen Nutzern des Tests, werden auch Verwandte gefunden. So können sich Menschen auf den Weg machen, ihre Vergangenheit zu entdecken und sie für künftige Generationen zu bewahren. Das DNA-Kit ist auch ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk für sich selbst und andere, welches nun 50 % preisreduziert für 39 Euro erhältlich ist.

Weihnachten ist das Familienfest des Jahres. An Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen kommen die Großeltern, Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Nichten und Neffen zusammen, packen gemeinsam Geschenke aus und genießen das Beisammensein. Doch viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, die Feiertage so im Kreise Ihrer Lieben zu genießen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Familien irgendwann auseinandergerissen wurden, weil sich zum Beispiel ein Elternteil getrennt hat und seit Jahren kein Kontakt mehr zu Verwandten besteht.

Diese Menschen wünschen sich, endlich die Lücke in ihrer Familiengeschichte zu schließen. Manche haben deshalb auch schon Versuche unternommen, vermisste Personen zu finden. Das ist jedoch schwierig, wenn die oder der Angehörige zum Beispiel im Ausland und sogar außerhalb Europas lebt. Die gute Nachricht: Es gibt heute die Möglichkeit, über den MyHeritage DNA-Test mehr über seine eigene Herkunft zu erfahren und über diesen Weg, möglicherweise auch Angehörige zu finden.

Günstiger und einfacher Zugang zu moderner Technologie

MyHeritage verfügt über eine der weltweit größten Online-Datenbanken, um Familienge-schichten zu erforschen. Insgesamt sind auf der Plattform des Unternehmens mehr als 92 Millionen Nutzer aus aller Welt registriert, davon haben 5,4 Millionen Menschen einen DNA-Test gemacht. Die Nutzerzahlen wachsen stetig weiter. Wer den Test macht, dessen genetischen Herkunftsinformationen werden über die innovative DNA-Matching-Technologie des Unternehmens mit den anderen Informationen in der Datenbank abgeglichen. Zusätzlich erhalten Nutzer die Information, aus welcher Region ihre Vorfahren kamen und zu welcher Ethnizität sie gehörten. Die Ergebnisse werden prozentual aufgeschlüsselt, so kann jemand beispielsweise 50 % Nord- und Westeuropäer, 20 % Skandinavier, 15 % Engländer etc. sein.

"Wir konnten mit unseren DNA-Herkunftstests schon viele Familien wieder zusammenbringen", erklärt Silvia da Silva, Country Manager von MyHeritage in Deutschland. "Oft haben die Geschichten einen tragischen Hintergrund, der viele Jahre zurückliegt. Umso mehr freut es uns, wenn wir den Menschen mit unseren modernen DNA-Tests und der speziellen Matching-Software helfen, mehr über ihre Familiengeschichte und sich selbst zu erfahren."

Etwas sehr Persönliches zu Weihnachten schenken

Ein DNA-Kit von MyHeritage ist auch ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk für diejenigen, die Verwandte suchen, aber auch für diejenigen, die selbst mehr über ihre Herkunft erfahren möchten. Wer interessiert ist, geht auf die Webseite von MyHeritage, registriert sich und kann den Test zum Verschenken oder Selbermachen bestellen. Für den Test selbst reicht ein einfacher Wangenabstrich, der weniger als zwei Minuten dauert. Etwa vier Wochen später erhalten die Nutzer ihre Ergebnisse per E-Mail. Die MyHeritage DNA-Kits gibt es bis zum 5. Dezember 2021 zum Vorweihnachts-Sonderpreis von 39 Euro anstelle von regulär 79 Euro.

Datensicherheit hat höchste Priorität

Für MyHeritage hat die Sicherheit der persönlichen Daten der Nutzer oberste Priorität. Das Unternehmen arbeitet deshalb mit den höchsten Sicherheitsstandards. So werden DNA-Daten mehrfach verschlüsselt gespeichert. Nur Personen, die den DNA-Test machen, haben auf die Ergebnisse Zugriff. Die Daten können jederzeit gelöscht werden. Auch die anonyme Nutzung für Forschungszwecke ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung möglich. Das MyHeritage Labor wird zudem regelmäßig unabhängig geprüft.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die weltweit führende Online-Plattform zur Erforschung der Familiengeschichte. Mit Milliarden historischer Aufzeichnungen und Stammbaumprofilen sowie ausgefeilten Matching-Technologien, können Nutzer mit MyHeritage ihre Vergangenheit entdecken und für die zukünftigen Generationen aufbewahren. MyHeritage DNA wurde 2016 eingeführt und hat sich mit 5,4 Millionen Kunden zu einer der weltweit größten DNA-Datenbanken für Endverbraucher entwickelt. Auf MyHeritage befinden sich seit 2020 die weltweit besten Technologien zur Verbesserung und Kolorierung historischer Fotos. MyHeritage ist der beliebteste Dienst für DNA-Genealogie und Familiengeschichtsforschung in Europa. www.myheritage.de

