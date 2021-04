SAT.1

Stefanie Kloß ringt um Fassung: Michi Beck & Smudo müssen ihrer Coach-Kollegin zur Seite springen - bei #VoiceKids am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Sie haben den anspruchsvollsten Song und auf jeden Fall das Talent, den größten, emotionalsten Moment im #TeamSteff zu schaffen", kündigt "The Voice Kids"-Coach Stefanie Kloß ihr nächstes Team-Battle erwartungsvoll an. Am Samstag (17. April, 20:15 Uhr, SAT.1) schickt sie Egon (15, Berlin), Johanna (14, Essen) und Arthur (15, Bad Homburg) mit der gefühlvollen Ballade "You Broke Me First" von Tate McRae in den #VoiceKids-Ring.

Dass die Messlatte mit dem schwierigen Titel nicht zu hoch für die drei Talente hängt, die in den Blind Auditions alle einen Vierer-Buzzer ergatterten, können sie schon mit den ersten Tönen beweisen. Ihren eigenen Coach haut das Trio sogar komplett aus den Socken: Während Stefanie Kloß zu Tränen gerührt ist und um Fassung und Worte ringt, muss das Coach-Duo von den Fantastischen Vier kurzerhand für die Battle-Bewertung einspringen. "Wir übernehmen mal kurz!", hilft Michi Beck aus. "Das ist zu Recht ein Vierer-Buzzer-Battle und wir alle hätten euch gern im Team gehabt!" Und Wincent Weiss pflichtet bei: "Das war richtig geil, also wirklich ein Wahnsinns-Battle." Aber kann sich Stefanie Kloß auch für eines ihrer Talente entscheiden? Wer zieht am Samstag für #TeamSteff in die Sing-Offs ein? Und wen schicken die "Fantastischen 2" und Wincent Weiss aus ihren Teams per FAST PASS direkt ins Finale von "The Voice Kids" 2021?

FAST PASS & STEAL DEAL: Das ist neu in den Battles von "The Voice Kids"

In den #VoiceKids-Battles singen immer drei Kids aus einem Team gemeinsam einen Song. Battle-Sieger:in wird, wer den eigenen Coach am meisten mit seinem Auftritt überzeugt. Hat eines der beiden ausscheidenden Talente bei einem anderen Coach für Staunen gesorgt, kann es erstmals in den #VoiceKids-Battles per STEAL DEAL zurückgeholt werden. Gemeinsam mit den Battle-Sieger:innen zieht das Talent dann in die Sing-Offs ein und performt dort erneut seinen Blind-Audition-Song. Am Ende der Sing-Offs entscheidet sich jeder Coach für zwei Finalist:innen aus dem eigenen Team.

Auf der Überholspur ins #VoiceKids-Finale: 2021 können die #VoiceKids-Coaches außerdem zum ersten Mal je einen FAST PASS an Battle-Sieger:innen vergeben. Wer einen FAST PASS erhält, zieht direkt in das große Finale ein und darf die Sing-Offs überspringen. So wurden die ersten beiden #VoiceKids-Finalistinnen bereits von den Coaches Stefanie Kloß und Alvaro Soler gekürt: Emily (13, Gelnhausen) und Isabella (11, Manerba del Garda, Italien).

Diese Talente singen am Samstag, 17. April, in den Battles von "The Voice Kids":

#TeamSteff:

- Egon (15, Berlin) vs. Johanna (14, Essen) vs. Arthur (15, Bad Homburg)

#TeamWincent:

- Daria (9, Hamburg) vs. Niklas (10, Paderborn) vs. Henriette (10, Gifhorn) - Papuna (13, Freiburg) vs. Anton (14, Dietenheim) vs. Elisabeth (12, Bochum)

#TeamFanta:

- Jessica (13, Königswinter) vs. The Rockets (12-13, Kollnburg) vs. Rahel (10, Hemer) - Sebastian (14, Freinsheim) vs. Tom (14, Herford) vs. Johannes (15, Knittelfeld - Österreich)

#TeamAlvaro:

- Viktoria (13, Wien - Österreich) vs. Vivienne (15, Kronach) vs. Aanvi (12, Berlin) - Mariam (12, Köln) vs. Tuana (14, Aßlar) vs. Sezin (13, Aschaffenburg) - Maya (15, Kleinmachnow) vs. Oscar & Mino (14 & 12, Hamburg) vs. Saralynn (13, Wuppertal)

Die Battles von "The Voice Kids" am Samstag, 17. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Die neueste Ausgabe von "The Voice Kids" in SAT.1 verpasst? Kein Problem! SAT.1 GOLD zeigt jede Folge immer donnerstags um 20:15 Uhr in der Wiederholung.

Außerdem gibt es in der digitalen "The Voice Kids"-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken täglich exklusiven Zusatzcontent zur neuen Staffel. Zusätzlich finden die Zuschauer während der Ausstrahlung im TV schnell alles Wissenswerte über die Talente und Coaches sowie die Highlights der Staffel über den red button auf der Fernbedienung ihres Smart-TVs.

Alle Informationen, Zitate der #VoiceKids-Coaches und Fotomaterial zur neunten Staffel "The Voice Kids" finden Sie auf der Presseseite zur Show: presse.sat1.de/TVK2021.

Hashtag zur Show: #VoiceKids

Pressekontakt: Carina Castrovillari Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 email: carina.castrovillari@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: kathrin.baumann@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell