"The Masked Singer"-Finale am Samstag: Welchen Masken kommen Ruth Moschner, Judith Williams und Riccardo Simonetti auf die Spur?

Unterföhring

Großer Showdown. Seit fünf Wochen halten DER MAULWURF, DER WERWOLF, ROSTY und DIE ZAHNFEE ihre Identität geheim. Damit ist am Samstag, 5. November, um 20:15 Uhr im Live-Finale von "The Masked Singer" Schluss: Alle vier lüften in der ProSieben-Erfolgsshow ihre Maske. Ist der Akzent vom MAULWURF nur eine Masche? Steckt wirklich ein Rocksänger unter dem WERWOLF oder führt er alle an der Nase herum? Welches Sprachtalent steckt unter ROSTY? Welche musikalischen Wurzeln hat DIE ZAHNFEE? Tippen Ruth Moschner und ihre Rateteam-Gäste Judith Williams und Riccardo Simonetti richtig und kommen den Stars auf die Spur? Welche Performance begeistert die Zuschauer:innen und wen küren sie über die JoynMe-App zur Sieger:in? Wem übergibt Ella Endlich, DAS ZEBRA und Gewinnerin der Frühjahrsstaffel, den Siegerpokal?

Präsentiert wird das Finale von "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany.

Welche Stars stecken unter den Masken? Die Finalist:innen:

DIE ZAHNFEE: Stammt DIE ZAHNFEE aus einer internationalen Musiker:innen-Familie oder ist sie eine Solo-Sängerin? Sowohl das Rateteam als auch die Fans tippen in der JoynMe-App auf Patricia Kelly, Ilse DeLange, Leslie Clio oder Alice Merton.

DER WERWOLF: Das Rateteam und die Zuschauer:innen sind sicher: Unter dem WERWOLF steckt ein professioneller Sänger. Hoch im Kurs stehen Rockstars wie Martin Kesici, Evil Jared und Alexander Wesselsky sowie Florian Silbereisen, Der Graf und Max Giesinger. Auch auf Rea Garvey tippen die #MaskedSinger-Fans - obwohl er im Halbfinale im Rateteam saß.

DER MAULWURF: Internationaler Star oder guter Schauspieler? Der charmante Akzent vom MAULWURF sorgt für Verwirrung. Gespielt oder echt? Die Tipps reichen von Daniel Donskoy über Florian David Fitz und Alvaro Soler bis hin zu Marc Terenzi und Robbie Williams.

ROSTY: Der neue Name macht ROSTY selbstbewusst. In jeder Show trumpft er mit einer neuen Sprache auf. Steckt unter der Maske Sprachtalent Rick Kavanian? Das Rateteam und die Zuschauer:innen tippen auch auf Michael "Bully" Herbig, Sky du Mont, Christoph Maria Herbst oder Joko Winterscheidt.

Das erste Sieger:in-Interview gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: In der neuen JoynMe-App geben die #MaskedSinger-Fans den Ton an. Nur dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star im Finale zuerst seine Maske abnehmen muss und wer gewinnt. Zusätzlich können Tipps abgegeben und Fragen an die Masken gestellt werden. Mit der Go-Live-Funktion können die Fans zudem einen eigenen Live-Stream starten.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Finale der siebten Staffel "The Masked Singer", am Samstag, 5. November 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

"The Masked Singer - Live on Tour 2023": Die beste, verrückteste Show kommt 2023 auf Deutschlands Bühnen. Die spektakulärsten Kostüme und die größten Hits aus sieben Staffeln in einem 120-minütigen Show-Feuerwerk. Tickets unter www.themaskedsinger.de.

