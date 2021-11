H. D. Strauchburg

Morddrohung gegen diverses Model H. D. Strauchburg aus Bonn

Strauchburgs aktuelle Fotoserie zu Tod, Selbstmord sowie Lebens- und Sinnkrisen gibt es jetzt bei Adobe Stock

Bonn (ots)

H. D. Strauchburg ist diverses Model aus Bonn. In Bonn ist H. D. inzwischen binnen zwei Monaten viermal aggressiv angegangen worden und hat jüngst eine Morddrohung erhalten. "Selbstverständlich habe ich sofort Anzeige erstattet", so Strauchburg. Grund für die Attacken ist ihr/sein diverses Auftreten. Seit einigen Jahren trägt Strauchburg ausschließlich Damenbekleidung in Größe S und geht nun in einem journalistischen Selbstexperiment auch geschminkt auf die Straße. Darüber wurde Ende Oktober bereits berichtet:

https://www.presseportal.de/pm/159670/5060775

Strauchburgs Model-Fotos werden u. a. bei Adobe Stock verkauft. Jetzt ist eine neue Serie veröffentlicht worden. Es geht bei den Fotos um Tod, Selbstmord, Lebens- und Sinnkrisen. Die Bilder sind vor allem für Redaktionen, Behörden und Verbände gedacht, die Symbolfotos für Berichte, Prospekte oder Kampagnen benötigen. Adobe Stock bietet frei verwendbare Bilder für wenig Geld - eine preiswerte Alternative zu eigenen Photoshootings. Strauchburg sagt in diesem Zusammenhang: "Aber die Hater und Bedroher im Netz und auf der Straße können sicher sein, dass ich mich ihretwegen ganz bestimmt nicht umbringen werde."

Die Fotos finden sich ab heute hier:

https://ots.de/rE8hkB

In den kommenden Tagen folgen laufend weitere Bilder.

Das angehängte Bild zeigt H. D. Strauchburg. Das Foto ist der aktuellen Fotoserie auf Adobe Stock entnommen. Es darf für die journalistische Berichterstattung unter Nennung des Fotografen Manfred Limbach honorarfrei verwendet werden.

H. D. Strauchburg kann unter anderem für Diskussionsrunden - auch TV und Radio - als Podiumsteilnehmer*in bzw. für Werbung, Kampagnen oder Kataloge als Model gebucht werden.

Der E-Mail-Kontakt dazu: auftrag@strauchburg.de

Instagram: #strauchburg

TikTok: @strauchburg

Facebook: https://www.facebook.com/strauchburg/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWSzQtxh4bmtFEyBqTG9U3Q

Rechtliches: H. D. von der Strauchburg ist ein amtlich im Bundespersonalausweis / Reisepass eingetragener Künstlername. Er/Sie ist Model, Autor*in und Journalist*in. Das Wort "Strauchburg" ist eine beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragene Wortmarke und somit geschützt.

