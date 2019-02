Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe

NATO-Rahmennationenkonzept: Luftwaffe richtet multinationale "MAGDAYs" aus

Erstmals in diesem Jahr richtet die Luftwaffe in der Woche vom 18. bis zum 22. Februar einen von vier geplanten "MAGDAYs" im norddeutschen Luftraum aus. Diese multinationalen Übungstage dienen der Umsetzung des NATO-Rahmennationenkonzepts in Form des Aufbaus einer "Multinational Air Group", kurz: MAG.

Deutschland hat sich, basierend auf dem beim NATO-Gipfel 2014 in Wales beschlossenen Rahmennationenkonzept (Framework Nations Concept, FNC), unter anderem dazu verpflichtet, den Aufbau größerer Truppenkörper sicherzustellen. Diese sollen dem Bündnis als interoperable, beübte und funktional zusammenwirkende Großverbände zur Verfügung gestellt werden.

Vor diesem Hintergrund wird die Multinational Air Group (MAG) mit Deutschland als Rahmennation aufgestellt. Ziele sind für 2023 zunächst die eingeschränkte, für 2026 dann die volle Einsatzbereitschaft. Auf dem Weg dorthin soll es verschiedenen internationalen Partnern ermöglicht werden, über Ausbildungen, technische und logistische Zusammenarbeit, Übungen, Partnerschaften und einen regelmäßigen Informationsaustausch zu partizipieren. Die MAG stellt dabei eine Art Toolbox dar, aus der die beteiligten Nationen dem Auftrag entsprechende Kräfte generieren und der NATO zur Verfügung stellen können.

Die Luftwaffe trägt mit der Ausrichtung der "MAGDAYs" in Form regelmäßiger gemeinsamer Übungen unter Einbindung der multinationalen Partner zum Aufbau der MAG und zum Erreichen der gesteckten Ziele bei. In diesem und in den kommenden Jahren finden dazu jeweils vier dieser Übungswochen mit je zwei Vorbereitungs- und zwei Flugtagen statt. Die Teilnahme an einer Vielzahl weiterer Übungsvorhaben der Luftwaffe - auch abseits des Themas Luftkriegsführung - steht den internationalen MAG-Partnern zusätzlich offen.

Am ersten "MAGDAY" 2019 nehmen alle Jetverbände der Luftwaffe mit Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter (Nörvenich, Laage, Wittmund und Neuburg) und Tornado (Büchel und Jagel) sowie zahlreiche Unterstützungskräfte teil. Die ungarischen Luftstreitkräfte werden mehrere Luftfahrzeuge vom Typ Gripen auf letztgenanntem Fliegerhorst stationieren und sich mit ihnen, neben Vertretern der polnischen Luftwaffe in der Beobachterrolle, am Übungsgeschehen beteiligen.

Die "MAGDAYs" 2019, an denen sich nach derzeitigen Planungen neben Ungarn und Polen auch Tschechien, die Slowakei, Großbritannien und die USA aktiv beteiligen werden, dienen insbesondere dem Sammeln weiterer gemeinsamer Erfahrungen und dem gegenseitigen Austausch von fliegerischer Expertise.

