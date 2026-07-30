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Mit Spitzentalk und Wahlsondersendung: RTL und ntv informieren umfassend zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Köln (ots)

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die Wahl gilt als richtungsweisend: Nach aktuellen Umfragen könnte die AfD erstmals in Deutschland Regierungsverantwortung übernehmen. Zugleich steht die bisherige Koalition aus CDU, SPD und FDP vor dem Verlust ihrer Mehrheit. RTL und ntv begleiten die Entscheidung mit einer umfangreichen Berichterstattung und liefern alle Ergebnisse, Hochrechnungen und Live-Statements.

Bereits vier Tage vor der Wahl bringt ntv in Kooperation mit Radio Brocken die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen und aussichtsreichen Parteien zum entscheidenden Schlagabtausch zusammen. Am Mittwoch, 2. September, diskutieren ab 17:00 Uhr in einer 90-minütigen Wahlarena Sven Schulze (CDU), Armin Willingmann (SPD), Lydia Hüskens (FDP), Ulrich Siegmund (AfD), Eva von Angern (Die Linke), Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen) und Claudia Wittig (BSW). Moderiert wird die Live-Sendung von Nikolaus Blome (RTL/ntv) und Dorothée Oster (Radio Brocken). Im Mittelpunkt stehen die drängenden politischen Fragen des Landes sowie die unterschiedlichen Konzepte der Parteien kurz vor dem Wahltag.

Am Wahltag selbst berichten RTL und ntv ab 17:45 Uhr in einer gemeinsamen Wahlsondersendung live über die Entscheidung in Sachsen-Anhalt. Die "RTL Aktuell"-Anchors Roberta Bieling und Christopher Wittich berichten live aus Köln und Magdeburg. RTL/ntv Chefreporterin Nadine to Roxel ordnet die aktuellen Entwicklungen ein. Zudem sind Reporter im ganzen Land unterwegs und fangen Stimmen sowie Reaktionen unmittelbar nach der Entscheidung ein. Parallel dazu analysieren Nikolaus Blome und Pinar Atalay im Berliner Hauptstadtstudio gemeinsam mit hochkarätigen Gästen die Wahlergebnisse. Im Anschluss an die gemeinsame Sondersendung berichtet ntv ab 20:15 Uhr in einem News Spezial ausführlich über den weiteren Verlauf des Wahlabends. Bereits ab Freitag, 4. September, stimmen RTL und ntv mit mehreren Anchor on Location-Sendungen aus Sachsen-Anhalt auf die Landtagswahl ein.

Auch RTL.de und ntv.de berichten umfassend über das politische Großereignis und liefern aktuelle Entwicklungen, Analysen, Hochrechnungen und Ergebnisse. Außerdem begleiten die Social-Kanäle von RTL Aktuell und ntv die Landtagswahlen intensiv. Die gemeinsame Wahlsondersendung wird unter anderem auf YouTube und TikTok gestreamt.

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