SchoolJam e.V.

SchoolJam Online Recording Contest 2021 - Das Online-Voting startet am 18. Juni!

Die "Hausmusik lebt" - mehrer tausend Einsendungen

Köln (ots)

Deutschlands erfolgreichste Nachwuchsinitiative SchoolJam führte zum ersten Mal einen reinen Online-Musik-Contest durch. Die jungen Musiker*innen konnten ihre Aufnahmen zu Hause anfertigen und einsenden. Die Resonanz war mit mehreren tausend Einsendungen enorm - die "Hausmusik" lebt.

Das seit 20 Jahren alljährliche deutschlandweite Schülerband-Festival, bei dem über 100 junge Bands live auf die Bühne gehen, wurde auf 2022 verschoben. An dessen Stelle trat in diesem Jahr ein Recording Contest, der komplett online ausgetragen wird.

Aufgerufen waren alle jungen Musiker*innen bis 21 Jahre, ihre Musik zu Hause aufzunehmen und das Ergebnis einzusenden, egal ob Band oder auch nur Einzelperson. Musikalisch war alles erlaubt, von Rock, Pop, EDM, Jazz, Ethno, House, Rap, Hip-Hop etc.

Und genauso bunt waren die Einsendungen, die zeigen, welch hohes musikalisches Potential in den Heimstudios schlummert. Da entsteht Musik, die möglicherweise sonst gar keine oder nur wenige Hörer findet - zu Unrecht.

Die besten 60 Tracks stellen sich nun im SchoolJam-Halbfinale in einem Online-Voting dem Publikum. Jeweils 15 Beiträge stehen ab dem 18. Juni auf den Portalen www.bonedo.de, www.musikmachen.de,www.amazona.de sowie einem gemeinsamen Voting der Musikermagazine der PPV Medien zur Wahl. Jedes Portal schickt dann die besten 5 Beiträge in das große Finale. Weitere 5 wählt eine Fachjury aus, so dass 25 Beiträge das Finale ebenfalls in einem Online-Voting bestreiten werden.

Den Produzent(en)(innen) des besten Tracks winkt eine professionelle Mischsession in den Studios des Abbey Road Institutes in Frankfurt. Darüber hinaus können sich die weiteren Sieger über diverse Musikelektronik im Gesamtwert von über 15.000 Euro als Preise freuen. Alle weiteren Infos auf www.schooljam.de

