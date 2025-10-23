"Asterix in Lusitanien" - Das neue Abenteuer ist ab sofort erhältlich! EPK verfügbar!

Egmont Ehapa Media GmbH

Jede Menge Zaubertrank, zahlreiche verkloppte Römer und lokale Spezialitäten verspricht das neue Abenteuer "Asterix in Lusitanien". Am 23. Oktober reisen Asterix und Obelix nach Portugal und erfreuen ihre große Fangemeinde mit einer spannenden neuen Geschichte. In dieser gilt es, einem alten Bekannten gegen die römischen Besatzer zur Seite zu stehen. Denn dessen Freund wurde von den Römern gefangen genommen und soll den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden.

Asterix-Verleger Wolf Stegmaier zum neuen Album: "Asterix in Lusitanien" hat alles zu bieten, was ein Asterix-Album so unvergleichlich macht: Wunderbar in Szene gesetzte Landschaften, des heutigen Portugals, lokale Spezialitäten - abgesehen von Bacalhau, wenn es nach Obelix geht - und jede Menge liebevoll aufs Korn genommene Klischees. Vor allen Dingen ein sympathisches Völkchen, von den Römern nicht minder unterdrückt als die Gallier selbst. Dass die römischen Legionäre rund um ihren Zenturio Pistorius wieder jede Menge Haue einfangen werden, ist natürlich garantiert."

Asterix-Künstler Fabcaro (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) ergänzen mit "Asterix in Lusitanien" das Erbe der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo um einen weiteren Höhepunkt der Asterix-Reihe. Seit 1959 wurden weltweit 400 Millionen Asterix-Alben in 120 Sprachen und Dialekten verkauft, etwa ein Drittel davon in deutscher Sprache.

Ab sofort ist das Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00).

