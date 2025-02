Panifactum: Glutenfreie Low-Carb-Backwaren, die für Qualität, Fortschritt und einen bekömmlichen Lebensstil stehen

Panifactum

Schöntal (ots)

Glutenfreie Low-Carb-Ernährung und Brot? Was lange nicht zusammengepasst hat, ist dank Matthias Hofmann kein Problem mehr. Mit Panifactum hat der Low-Carb-Bäcker eine Bäckerei gegründet, die auf hochwertige, glutenfreie Low-Carb-Backwaren in Bio-Qualität spezialisiert ist. Wie es dazu kam, was seine Produkte auszeichnet und was Kunden in Zukunft noch erwarten können, erfahren Sie hier.

Die Zahl der Menschen, die um traditionelle Bäckereien einen großen Bogen machen, steigt. Denn die Vorteile von ketogener oder Low-Carb-Ernährung sind längst kein Geheimnis mehr: Während Ausdauer- und Kraftsportler von einer signifikanten Leistungssteigerung durch kohlenhydratarme Ernährung profitieren, hilft der Verzicht auf Kohlenhydrate Abnehmwilligen dabei, Gewicht zu verlieren und ihre Gesundheit zu fördern. Auch für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist die Ernährungsform ein präsentes Thema. Beispielsweise müssen Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel mithilfe einer kontrollierten Ernährung unter Kontrolle halten, und Menschen, die unter einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie leiden, müssen gänzlich auf traditionelle Backwaren verzichten. „Für viele Menschen ist die Low-Carb-Ernährung mit großem Verzicht verbunden, der sie in ihrer Lebensqualität einschränkt“, verrät Matthias Hofmann von Panifactum.

„So erlebe ich es immer wieder, dass Kunden überglücklich reagieren, wenn ich ihnen versichern kann, dass unsere Backwaren bedenkenlos konsumiert werden können – ohne negative Folgen für die Gesundheit fürchten zu müssen“, fährt der Low-Carb-Bäcker fort. Nach vielen Jahren im traditionellen Bäckergeschäft haben Matthias Hofmann und seine Frau Alexandra Hofmann entschieden, ihren Fokus auf eine bekömmliche Ernährung und Low-Carb-Backwaren zu legen. Mit Panifactum haben sie eine moderne Bäckerei gegründet, die auf die Herstellung hochwertiger, glutenfreier und kohlenhydratarmer Bio-Backwaren spezialisiert ist und sind damit auf eine breite Zielgruppe gestoßen: Nicht nur Sportler und gesundheitlich eingeschränkte Menschen, sondern auch eine Vielzahl gesundheitsbewusster Menschen wissen das innovative und nahezu konkurrenzlose Angebot von Panifactum sehr zu schätzen.

Matthias Hofmann: Vom klassischen Bäcker zum Vorreiter für eine bekömmliche Low-Carb-Ernährung

Nachdem Matthias und Alexandra Hofmann mit ihrer Ernährungsumstellung auf Low-Carb-Produkte große persönliche Erfolge erzielen konnten, begannen sie, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Ihre Erkenntnisse führten dazu, dass sie ihr gesamtes bisheriges Geschäftsmodell in Frage stellten und sich schließlich zu einem Neustart entschieden: 2017 verkaufte das Ehepaar den Familienbetrieb, der bereits seit 1878 in der Lebensmittelproduktion ansässig ist und seit vielen Jahren für klassische Bäckereiprodukte steht, um sich auf die Gründung eines neuen Unternehmens zu konzentrieren. Mit Panifactum haben sie eine Low-Carb-Bäckerei ins Leben gerufen, die auf die Herstellung hochwertiger, glutenfreier und kohlenhydratarmer Backwaren spezialisiert ist. „Der Trend zu Low-Carb-Produkten wächst – nicht nur, weil die Zahlen von Lebensmittelunverträglichkeiten und Volkskrankheiten wie Typ-2-Diabetes stetig steigen, sondern auch, weil die Menschen die Vorteile einer solchen Ernährung für ihr Wohlbefinden und die sportliche Leistungsfähigkeit entdeckt haben“, verrät Matthias Hofmann, der – seiner Familientradition folgend – gelernter Müller und Bäcker ist.

Neben den beliebten Hauptprodukten Brot und Knäckebrot zählen auch Kuchen und Backmischungen sowie zuckerfreie Fruchtaufstriche und Bites zum Sortiment der Low-Carb-Bäckerei. Dabei liegt der Fokus aller Produkte auf einer hochwertigen und sauberen Zutatenliste: Mit einer Basis aus Ölsaaten, Leinsaat und Flohsamenschalen enthalten die Backwaren von Panifactum nicht nur gesunde Fette, essenzielle Fettsäuren und wertvolle Ballaststoffe, sondern können auch zu einer gesunden Verdauung beitragen. „Weil das Wohlbefinden im Fokus steht, verwenden wir ausschließlich biologisch angebaute Zutaten und verzichten auf künstliche Zusatzstoffe und Konservierungsmittel“, erklärt Matthias Hofmann. „Darüber hinaus sind alle Produkte von Panifactum glutenfrei.“ Diese besondere Zusammensetzung macht es möglich, dass sowohl Allergiker und Diabetiker als auch Sportler und generell Menschen, die sich Low-Carb oder ketogen ernähren, die hochwertigen Backwaren bedenkenlos genießen können.

Panifactum – Marktführer im Bereich hochwertiger, glutenfreier, ketogener und Low-Carb-Produkte

Um sich weiterhin am Zahn der Zeit zu bewegen und das Angebot mit Blick auf die speziellen Bedürfnisse seiner Kunden stetig zu optimieren, arbeitet Matthias Hofmann eng mit Ärzten und verschiedenen Experten der Branche zusammen. „Diese Kooperationen ermöglichen es uns, flexibel auf die gesundheitlichen Anforderungen der Kunden einzugehen und innovative Lösungen zu finden, die auf medizinischen Erkenntnissen basieren“, verrät er. „Das übergeordnete Ziel ist dabei immer, die Lebensqualität unserer Kunden zu steigern.“ Mit seinem Konzept, das auf Qualität, Innovation und der stetigen Anpassung an sich verändernden Kundenbedürfnisse basiert, gilt Panifactum längst als Marktführer für Low Carb und ketogene Ernährung im deutschsprachigen Raum.

So steht zum Beispiel auch die Ski-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Martina Ertl, die sich aktiv für gesunde Ernährung und Sport engagiert, hinter den hochwertigen, glutenfreien Low-Carb-Produkten und unterstützt das Unternehmen als Werbegesicht. „Unsere Mission ist es, die Bedeutung einer bekömmlichen Ernährung in das Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken“, verrät Matthias Hofmann abschließend. „Deswegen wollen wir die Bekanntheit von Low Carb und ketogener Ernährung steigern und unser Angebot kontinuierlich erweitern.“ Neben ausgewählten Supermarktketten sind die Produkte von Panifactum im eigenen Onlineshop erhältlich.

