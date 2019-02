Egmont Ehapa Media GmbH

Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks

Neues Album zum gallischen Kino-Abenteuer

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Berlin (ots)

Ob endlich das Rezept des legendären Zaubertranks im neuen Asterix-Kino-Abenteuer verraten wird, können die Fans bereits eine Woche vor dem Filmstart erfahren: Ab dem 7. März ist das Album zum Film "Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks" im Handel erhältlich.

Das Album zum Film erzählt auf 48 Seiten die Geschichte, wie Miraculix einen Nachfolger für sich sucht: Nachdem der Druide beim Mistelpflücken gestürzt ist, beschließt er für die Zukunft des Dorfes vorzusorgen. Zusammen mit Asterix und Obelix reist Miraculix quer durch Gallien auf der Suche nach einem jungen, talentierten Druiden, dem er das Geheimnis des Zaubertranks weitergeben kann. Aber Vorsicht! Nicht nur die treuen Bewunderer des Druiden träumen davon, dieses Geheimnis zu kennen. Es ruft auch Neider auf den Plan, darunter einen ganz besonders fiesen: Dämonix! Seit sie zusammen in der Druidenschule waren, sind Miraculix und er Erzrivalen. Und jetzt wittert der grässliche Dämonix endlich eine Gelegenheit, sich zu rächen. Der gleichnamige Animationsfilm ist ab dem 14. März sowohl in 2D als auch 3D im Kino zu bestaunen. Die Realisatoren Alexandre Astier und Louis Clichy haben nach dem Erfolg ihrer ersten gemeinsamen Arbeit, "Asterix im Land der Götter", aus dem Jahre 2014 erneut die Köpfe zusammengesteckt. Es ist das erste Mal, seit "Asterix erobert Rom", dass den Zuschauern ein völlig neues Asterix-Abenteuer auf der Leinwand präsentiert wird. Wie ein Magnet zieht Asterix, der sympathische Held aus der Feder von René Goscinny und Albert Uderzo, das Publikum in die Kinos und Buchhandlungen.

Die Zeichnungen des Kinoabenteuers stammen aus der Feder von Fabrice Tarrin. Tarrin ist vielen Comic-Lesern als Zeichner der Serie "Violetta" und dem Album "Spirou & Fantasio - Die Gruft derer von Rummelsdorf" bekannt.

"Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks" erscheint am 7. März als Softcover (Euro 6,90 Egmont Ehapa Media) und in der gebundenen Ausgabe (Euro 13,00 Egmont Comic Collection, ISBN: 978-3-7704-4049-8) im Handel. Außerdem gibt es das "Offizielle Buch zum Film" (Euro 10,00 Schneiderbuch ISBN: 978-3-505-14259-8) und den "Roman zum Film" (Euro 10,00 Schneiderbuch, ISBN: 978-3-505-14260-4)

Neu: Zum ersten Mal gibt es ein Asterix-Magazin mit Extras (Euro 3,99)! Das Magazin erscheint ab dem 14. März und ist mit einem großen gallischen Leuchtschwert bestückt. Es bietet Hintergrundinformationen aus dem Asterix-Universum und enthält Comics sowie Poster.

Weitere Informationen, Illustrationen sowie Rezensionsexemplare schicken wir Ihnen auf Wunsch zu. Interviews mit dem Zeichner Fabrice Tarrin werden gern arrangiert.

Und: Große Vorfreude! Am 24. Oktober 2019 erscheint aus der Asterix-Reihe der Band Nr. 38! Noch ist der Inhalt so geheim, wie das Rezept des Zaubertranks. Seit 60 Jahren begeistern die Geschichten über das unbeugsame Dorf Gallien und seinen kleinen Krieger Asterix.

Pressekontakt:

Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Auftrag von:

Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35

E-Mail a.adam@egmont.de

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell