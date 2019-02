Egmont Ehapa Media GmbH

Schmugglerbande in Entenhausen gefasst! Agentenkrimis in der neuen Reihe "Lustiges Taschenbuch Crime"

Berlin (ots)

Spürnasen aufgepasst! Walt Disney Lustiges Taschenbuch garantiert Gänsehautmomente in sechs spannenden Ausgaben der neuen LTB-Reihe "Crime". Ab dem 15. Februar erscheint der erste Band im Handel. Alle zwei Monate können die Leser zusammen mit Kommissar de Mauss, Auguste Duckpin und dem Ducksch´schen Geheimdienst auf Schurkenjagd gehen. Es wird nicht lange im Dunklen getappt und die Agenten lassen ein geheimes Waffenlager "hochgehen". Nach dem bombastischen Fund gilt es nun, den Kopf der Schmugglerbande im sonnigen Texas zu ermitteln. Auch in Entenhausen geht's zu wie im fulminanten Agenten-Thriller: Ein Journalist bedroht Dagobert Duck, sodass diesem keine Wahl bleibt, als den Duck`schen Geheimdienst zu alarmieren. Mithilfe von Daniel Düsentrieb wollen die Agenten Donald und Dussel hoch hinaus, um den Erpresser zu stellen. Das Federvieh taktiert nicht weniger professionell als 007 in einem James Bond-Krimi.

LTB Crime - die neue Reihe mit 13 Abenteuern in der Unterwelt:

DIE ERZÄHLUNGEN VON EDGAR ALLAN DUCKOE Erster Teil Zweiter Teil

DIE ERMITTLUNGEN VON AUGUSTE DUCKPIN Erster Teil Zweiter Teil

EKLATANTE ESKAPADEN Plattfüße auf der Flucht Die unfassbaren Panzerknacker: Nächtliche Unruhe Der Raub der Kronjuwelen Agenten wollen hoch hinaus Talerjagd mit Folgen Einfache Fahrt: Genau pünktlich Auf Streife mit Dussel Kommissar de Mauss: Ein prominenter Fall Duck'scher Geheimdienst: Täuschend echt

Die erfolgreichen Ermittlungen von Donald Duck und Co. des "LTB Crime 1" (9,95 EUR) erscheinen ab dem 15.02.2019 im Handel.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

