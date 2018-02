Frohe Ostern in Entenhausen - Ein wahrer Eiertanz für Donald Duck und Co.

Cover des LTB Frohe Ostern 10. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8146 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Egmont Ehapa Media GmbH/Egmont Ehapa Media / Disney" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Mit Humor und Guter-Laune-Geschichten kämpft Walt Disney Lustiges Taschenbuch gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Diesmal mit abenteuerlichen Geschäftsideen aus Entenhausen. Ostereiersuche ist von gestern - Donald Duck wittert das große Business mit der Partnervermittlung: Als Inhaber der Agentur Amor haben Daisy und Donald alle Hände voll zu tun. Ein ums andere Mal rücken sie mit ihrem ambulanten Anbändeldienst aus, um in Herzensangelegenheiten zu vermitteln. Hilfe in Liebesdingen erhält auch Gitta Gans. Der Gott der Verliebten höchstpersönlich will dafür sorgen, dass der ErpelGanter ihrer Träume endlich seine Gefühle für sie entdeckt. Aber kann Amors Pfeil Dagobert Ducks Herz erweichen? Lassen wir uns überraschen.

Völlig unbeeindruckt von dem allgemein herrschenden Frühlingstaumel zeigt sich Minnie Maus. Ganz im Stile der scharfsinnigen Amateurdetektivin Miss Marple löst sie den Fall um das gestohlene, kostbare Porzellan-Ei.

Mit 15 Geschichten erscheint Walt Disney Lustiges Taschenbuch LTB "Frohe Ostern 10" ab dem 6. März im Handel bei Egmont Ehapa (EUR 7,99) und im Egmont Shop: https://www.egmont-shop.de/ltb-ostern10

Das gestohlene Ostergeschenk Furiose Flugblätter Abenteuer auf der Vogelinsel Vorsicht, zerbrechlich! Ein Fall von Eifersucht Die Frühlingshexe Für einen Teller Suppe Schwer aufgeweckt Der Ersatz-Osterhase Eine Osterüberraschung Die Unergründliche Die goldene Gabel In Amors Visier Ein wahrer Eiertanz Ritter der Natur

