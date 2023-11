HD PLUS GmbH

HD+ Stream: Vielfältiger Fernsehkomfort mit der neuen HD+ Mobile App

Unterföhring

Über 80 HD-Sender auf Smartphone und Tablet überall und jederzeit streamen

Erhältlich ab sofort im App Store und Google Play Store

Flexibles Abo für monatlich 8,99EUR mit 7-Tage-Testoption

Zahlreiche Komfortfunktionen für das mobile TV-Erlebnis

HD+ erweitert sein Portfolio und präsentiert HD+ Stream. Mit der neuen HD+ App streamen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer ganz flexibel ihre Lieblingssender und Mediatheken-Inhalte auf dem Smartphone und Tablet von unterwegs, im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Sie genießen hierbei eine Programmvielfalt aus über 80 HD-Sendern. HD+ Stream ist für iOS-Nutzer im App Store, für Android-Nutzer im Google Play Store erhältlich. Interessierte müssen für die Nutzung kein bestehender HD+ Kunde sein. Auch ohne TV-Gerät lässt sich ab sofort damit das Fernseherlebnis von HD+ genießen.

HD+ Stream bietet Programmvielfalt und Komfortfunktionen

Neben der großen Sender- und Programmauswahl bietet HD+ Stream zahlreiche weitere Funktionen für das mobile Fernseherlebnis. Die innovative Suchfunktion ermöglicht es Nutzerinnen gewünschte Inhalte im Live-TV, in den verschiedenen Mediatheken von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern gleichzeitig und in der TV-Vorschau mühelos zu finden. Der umfassende TV-Guide (EPG), TV-Tipps und eine Merkliste zur persönlichen Programmplanung mit Erinnerungsfunktion sorgen für zusätzlichen Komfort. Bis zu zwei Streams können gleichzeitig auf insgesamt fünf verschiedenen Geräten genutzt werden. Die beliebte "Neustart"-Funktion, mit der bereits laufende Sendungen von Beginn an geschaut werden können, ist auch mit HD+ Stream verfügbar. Im EU-Ausland können Nutzer auch auf Reisen ohne Zusatzkosten mobil streamen.

Die Nutzung von HD+ Stream ist denkbar einfach

Die App steht für Handys und Tablets zum Download im App Store oder Google Play Store zur Verfügung. Kundinnen können die App herunterladen und sich im Anschluss registrieren. Danach ist die Buchung von HD+ Stream per In-App-Purchase möglich. Dabei erhalten alle Nutzer eine 7-tägige kostenfreie Testphase. Nach Ablauf dieser Phase beträgt der Preis 8,99EUR pro Monat für alle Funktionen. HD+ Stream kann monatlich über den App Store oder Google Play Store gekündigt werden. Die integrierte Programmzeitschrift (EPG) kann auch nach Beendigung des Abos kostenfrei genutzt werden.

HD+ Stream ist ein Produkt-Bundle bestehend aus HD+ ToGo für Smartphones und Tablets und HD+ IP für TVs. Daher können HD+ Stream-Kundinnen die HD+ Services zusätzlich auch auf kompatiblen TV-Geräten von Panasonic und ab Anfang 2024 von Samsung nutzen.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.hd-plus.de/produkte/stream.

Über HD+

HD+ ist die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite in Deutschland. Durch HD+ kommen Zuschauer:innen in Deutschland seit 2009 in den Genuss von hochauflösendem Fernsehen privater Sender. Der Fokus liegt auf dem Empfang über Satellit. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Zudem bietet die HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen und Zugriff auf Mediatheken. Aktuell sind mit dem HD+ Sender-Paket mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 26 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie rund 70 frei empfangbare Sender. Dank der direkten Integration von HD+ als TV-App bei neuen TV-Geräten von Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist HD+ einfach zu nutzen. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell