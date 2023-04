HD PLUS GmbH

Attraktive Preisaktion für HD+ ToGo: Fernsehkomfort auf Smartphone und Tablet zum halben Preis

Unterföhring (ots)

Vom 27.04. bis 31.08.2023 ist die Zusatzoption HD+ ToGo für HD+ Abonnentinnen und Abonnenten für 2,50 Euro anstatt für 5 Euro erhältlich

Für alle, die das Angebot nutzen, bleibt der Abo-Preis für HD+ ToGo dauerhaft vergünstigt

Mehr als 80 Sender in HD-Qualität ganz bequem unterwegs auf mobilen Endgeräten streamen

All-in-One: HD+ ToGo bietet Live-TV, Mediatheken-Zugriff und intelligente Suchfunktion in einer App

HD+ ToGo Sommerangebot: Interessierte können das Zusatzprodukt HD+ ToGo für 2,50 Euro statt 5 Euro monatlich nutzen und sparen damit dauerhaft gegenüber dem Normalpreis. Die Aktion von HD+ läuft ab dem 27.04. bis zum 31.08.2023. Mit HD+ ToGo können Nutzende Fernsehen auf ihrem Smartphone oder Tablet ganz unkompliziert Zuhause und unterwegs genießen. Für alle, die die HD+ ToGo Zusatzoption während des Aktionszeitraums abschließen, bleibt der vergünstigte Abo-Preis für HD+ ToGo bestehen. Das Angebot ist für HD+ Abo-Kundinnen und -Kunden verfügbar und kann monatlich gekündigt werden.

HD+ ToGo: mobiles Fernsehen EU-weit

Mit über 80 Sendern in HD-Qualität bietet HD+ ToGo neben einer großen Sender- und Programmauswahl zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile. Dazu zählt neben dem Live-TV der Zugriff auf die Mediatheken sowie die Suchfunktion, die in allen Programmen und Mediatheken gleichzeitig nach passenden Ergebnissen stöbert. Besonders attraktiv: HD+ ToGo kann innerhalb der EU genutzt werden. Damit ist das mobile Fernsehen mit HD+ ToGo ideal für alle Viel-Reisenden, die unterwegs ihre Lieblingssendung nicht verpassen wollen. Auch Familien profitieren von der Zusatzoption: Bis zu zwei parallele Streams auf unterschiedlichen Geräten sind mit HD+ ToGo möglich. So wird aus Tablets und Smartphones ganz unkompliziert ein Zweit- oder Drittfernseher.

Attraktives Zusatzprodukt zum fairen Preis

Neukundinnen und Neukunden, die HD+ ToGo während des Aktionszeitraums zusätzlich zu ihrem klassischen HD+ Abo dazubuchen, können das Produkt einen Monat lang kostenlos testen. Danach erhalten sie HD+ ToGo zum Preis von 2,50 Euro monatlich - auch nach dem Aktionszeitraum zahlen sie weiter den vergünstigten Preis. Voraussetzung ist ein HD+ Abo für monatlich 6 Euro.

Die Buchung des HD+ ToGo Sommerangebots ist über den HD+ Webshop unter http://www.hd-plus.de möglich. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die bekannte HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo für 12 Monate für 95 Euro im Handel oder im HD+ Webshop zu erwerben.

Weitere Informationen finden Interessierte auf http://www.hd-plus.de/togo.

Über HD+

HD+ ist die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite in Deutschland. Durch HD+ kommen Zuschauer:innen in Deutschland seit 2009 in den Genuss von hochauflösendem Fernsehen privater Sender. Der Fokus liegt auf dem Empfang über Satellit. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Zudem bietet die HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen und Zugriff auf Mediatheken. Aktuell sind mit dem HD+ Sender-Paket mehr als 80 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 26 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie rund 70 frei empfangbare Sender. Dank der direkten Integration von HD+ als TV-App bei neuen TV-Geräten von Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips, Vestel und Loewe ist HD+ einfach zu nutzen. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell