Radio Bremen

Drehstart für Bremer "Tatort: Angst im Dunkel" (AT) in Schwanewede

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Am Mittwoch (31.5.) starteten die Dreharbeiten für den "Tatort: Angst im Dunkeln" (AT) von Radio Bremen in Schwanewede.

Im "Tatort: Angst im Dunkeln" (AT) versuchen drei befreundete Nachbarinnen aus dem gutbürgerlichen Bremen-Schwachhausen (Inez Bjørg David, Pegah Ferydoni, Sophie Lutz), ohne technische Hilfsmittel aus dem tiefen Wald zurück nach Hause zu finden. Sie wollen damit testen, ob dieses Dropping für ihre überbehüteten Teenies sicher genug ist. Das Mikroabenteuer wird zum Horror: Als die Nacht einbricht, sind die drei Freundinnen im Wald verloren - und am nächsten Morgen ist eine Frau tot.

Die Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) treffen auf ein Netz voller Verdächtiger. Etwa auf den ominösen Handy-Mann, der in dem Wald schon vor Jahren Leuten auflauerte und heimlich Camperinnen auf ihren eigenen Handys beim Schlafen fotografierte. Außerdem bekommt die heile Fassade der Nachbarschaft langsam Risse. Nach und nach treten Abgründe zwischen den Frauen und ihren Familien auf.

Das Buch hat Kirsten Peters geschrieben, Regie führt Leah Striker. Der "Tatort: Angst im Dunkeln" (AT) wird von der Bremedia Produktion im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Lina Kokaly) für die ARD produziert.

Die Dreharbeiten gehen voraussichtlich bis zum 29. Juni 2023 und finden in Schwanewede und Bremen-Schwachhausen statt. Zu sehen ist "Tatort: Angst im Dunkeln" (AT) voraussichtlich im Frühjahr 2024 im Ersten.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell