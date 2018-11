Extrascharfe TV Premiere: SAT.1-Thriller "Amokspiel" als UHD Event auf UHD1 / 27. November, 20:15 Uhr, in UHD parallel zur SD und HD-Ausstrahlung / Kann Ira Samin (Franziska Weisz, l.) den Geiselnehmer Jan (Kai Schumann, r.) besänftigen? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81351 / Die... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - SAT.1 bewirbt seine neue Eigenproduktion "Amokspiel" nun schon seit einigen Wochen, jetzt steht fest, die Zuschauer können sich drüber hinaus auf ein ganz besonderes visuelles Erlebnis freuen: am 27. November zeigt UHD1 ab 20:15 Uhr die SAT.1 Bestseller-Verfilmung "Amokspiel" nach dem Thriller von Sebastian Fitzek in Parallelausstrahlung als SAT.1 UHD Event parallel zur Ausstrahlung in SAT.1. Noch schärfer, noch atmosphärischer, noch spannender: Die ultrahochauflösenden Bilder werden die Nerven der Zuschauer noch stärker strapazieren und ver-sprechen ein TV-Erlebnis der Extraklasse. Die packende Story: Ein Telefonat entscheidet über Leben und Tod. Meldet sich der Angerufene mit der richtigen Parole, kommt eine Geisel frei - meldet er sich falsch, wird eine Geisel getötet. Millionen Hörer verfolgen Jan Mays (Kai Schumann) perfides Amokspiel mit Verhandlungsführerin Ira Samin (Franziska Weisz) an den Radios...

Neben Franziska Weisz ("Der Staatsfeind") und Kai Schumann ("Der Minister") spielen Nicki von Tempelhoff (SEK-Mann Götz), Marc Ben Puch (Chefredakteur Diesel), Eko Fresh (Radiomoderator Timber), Christian Tramitz (Innenminister Harzer), Johann von Bülow (Oberstaatsanwalt Faust), Emilie Neumeister (Iras Tochter Kitty) weitere Rollen in dem von TV60Film produzierten Thriller.

Am 27. November 2018 um 20:15 Uhr ist "Amokspiel" unter der Regie von Oliver Schmitz in SAT.1 und als UHD Event parallel auf UHD1 zu sehen. Voraussetzungen für den Empfang von UHD1 by HD+:

In ultrabrillanter Auflösung ist "Amokspiel" als SAT.1 UHD Event auf UHD1 by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder und dem Empfang über Satelliten benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit einer aktiven HD+ Karte.

UHD1 by HD+ finden Sie auf Sendeplatz 1401 (variiert je nach TV-Hersteller).

Die Empfangsparameter von UHD1: Satellit: ASTRA 19,2° Ost Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Modulation: DVB-S2, 8PSK Symbolrate: 22.000 Ms/s FEC 5/6

Weitere Informationen zum Empfang von UHD1 by HD+: www.uhd1.tv.

Zuschauer mit einem HD+ UHD Receiver oder HD+ TVkey finden UHD1 auf Senderplatz 1401.

