Gestochen scharfe TV-Premiere: DLXM SESSION mit Revolverheld

Revolverheld zu Gast bei DELUXE MUSIC SESSION. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81351 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/HD PLUS GmbH/AnnetteRiedl für DELUXE MUSIC" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld hat sich im nationalen Musikbusiness längst einen Namen gemacht und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Acts. So schafften es die bisherigen vier Alben alle in die Top Ten der deutschen Charts. Ihr aktuelles Studioalbum, das die Musiker im April dieses Jahres veröffentlichten, stieg sogar direkt auf Platz zwei ein. Jetzt waren Frontmann Johannes Strate und seine Bandkollegen erstmalig zu Gast bei DELUXE MUSIC und performten im Rahmen einer exklusiven DLXM SESSION drei ihrer Hits im intimen Akustik Set. Und das in bester Sendequalität, denn gedreht wurde in Ultra HD. Durch die brillante Auflösung und allerbeste Bildqualität werden die Zuschauer auch am Bildschirm in eine atemberaubende Live-Atmosphäre mitgenommen. Zu sehen sind nicht nur die aktuelle Single "Immer noch fühlen" sowie der Song "Zimmer mit Blick" aus dem gleichnamigen neuen Album, sondern auch ihr letzter Hit "Lass uns gehen". Gezeigt wird die DLXM SESSION mit Revolverheld, am 14. September 2018 ab 22:00 Uhr als DELUXE MUSIC UHD Event auf UHD1 by HD+.

Revolverheld gehören aktuell zu den bekanntesten Bands Deutschlands und sind somit die perfekte Besetzung für die DLXM Session. Als Location für das Akustik-Set diente der Vinyl-Room des Hamburger 25hours Hotels, dessen gemütliche Retro-Einrichtung zusätzlich für eine entspannte Wohnzimmer-Atmosphäre sorgte, die man auch den Bandmitgliedern anmerkt. Sie treten damit in die Fußstapfen von Hurts, Wyclef Jean, Mando Diao, Rag'n'Bone Man und Milow, die alle bereits bei einer DLXM UHD SESSION zu Gast waren.

Ausstrahlungszeiten: DLXM SESSION REVOLVERHELD Freitag, den 14. September 2018, um 22:00 Uhr Wiederholung am Sonntag, den 16. September 2018, um 18:00 Uhr

Weitere Informationen zum Empfang von UHD1 by HD+: www.uhd1.tv. Voraussetzungen für den Empfang von UHD1 by HD+: In ultrabrillanter Auflösung ist die DELUXE MUSIC SESSION auf UHD1 by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder und dem Empfang über Satellit benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit einer aktiven HD+ Karte. Wochentags kann UHD1 by Astra / HD+ bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden. Weitere Informationen zum Empfang von UHD1 by HD+: www.uhd1.tv.

Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s

Pressekontakt:

Frank Lilie

Pressesprecher HD PLUS GmbH

Tel.: (089) 1896-1640

Frank.Lilie@hd-plus.de

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell