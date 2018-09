Exklusives Live-Fußball-UHD-Highlight mit HD+: Länderspiel Deutschland gegen Peru auf RTL UHD

Unterföhring (ots) -

- Deutschland gegen Peru am 9. September 2018 um 20.45 Uhr - Bei RTL UHD rollt der Ball erstmalig in Ultra HD mit HDR - HD+ ist exklusiver Verbreitungspartner via Satellit - Angebot ist für HD+ Kunden mit UHD-TV ohne Zusatzkosten empfangbar

Am 9. September 2018 präsentiert RTL UHD ein Fußball-Highlight in atemberaubender Bildqualität: Das Länderspiel zwischen Deutschland und Peru um 20.45 Uhr. Für die Deutschen ist das Spiel in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim die Chance, die enttäuschende WM endgültig hinter sich zu lassen. Gewinner sind diesmal auf alle Fälle die Zuschauer, denn RTL UHD zeigt das Spiel in noch besserer Bildqualität: erstmals wird ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft in UHD mit HDR gedreht und ermöglicht dem Betrachter ein noch hochwertigeres Fernseherlebnis mit schärferen Bildkontrasten und intensiveren Farben.

HD+ ist auch diesmal, wie schon bei Formel1 und den weiteren RTL Fußball Highlights, exklusiver Verbreitungspartner. Dank dieser Partnerschaft erleben Satelliten-Zuschauer mit HD+ immer mehr hochwertige Serien-, Show- und Sporthighlights in einer begeisternden Bildqualität ohne Zusatzkosten. RTL UHD ist neben UHD1 und Travelxp 4k bereits das dritte UHD-Angebot, welches über Satellit nur mit HD+ zu sehen ist. HD+ greift hierbei auf die langjährige UHD-Erfahrung der MX1 zurück.

Empfang mit UHD-Fernseher und HD+ Empfangsgerät

Voraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse ist neben Satelliten-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen HD+ UHD Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket.

RTL UHD finden HD+ Kunden auf Sendeplatz 319 (kann je nach TV Hersteller abweichen).

Die Empfangsparameter von RTL UHD Satellit: ASTRA 1KR, 19,2° Ost Transponder: 1.013 Frequenz: 11391,25 Mhz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Datenrate: 20 Mbit/s FEC 5/6

Wenn das UHD-TV-Gerät das von RTL UHD verwendete HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer alle Spiele zudem mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang.

Für Rückfragen von Journalisten:

Frank Lilie

Pressesprecher HD PLUS GmbH

Tel.: (089) 1896-1640

Frank.Lilie@hd-plus.de

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell