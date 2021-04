Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH

Holger Gertz mit dem 23. Journalistenpreis Bahnhof ausgezeichnet

"Lobende Erwähnung" für Eike Lenz von der Main-Post

Berlin (ots)

Holger Gertz ist der Gewinner des 23. Journalistenpreises Bahnhof. Der Redakteur erhält die Auszeichnung, die mit 5000 EUR dotiert ist, für seinen Artikel "Zug der Zeit", der in der Süddeutschen Zeitung in der Wochenendausgabe 5./6. September 2020 erschienen war. Mit einer "Lobenden Erwähnung" hob die Jury zudem den Artikel "Das Rätsel der vergessenen Bahnhöfe" von Eike Lenz, der am 8. August 2020 in der Main-Post erschienen war, besonders hervor. Dr. Adam-Claus Eckert, Preisstifter und Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe Dr. Eckert, unterstrich dies mit einer Sonderdotierung von 1000 EUR.

Preisträger Holger Gertz überzeugte die Jury mit einem faktenreichen Feature zur "Geschichte eines bewegten Ortes" anlässlich des aktuellen Umbaus des Münchener Hauptbahnhofs. Die Jury lobt die "tollen kurzen Wortspiele" und die atmosphärische Dichte des Seite-3-Textes, der alle Kriterien erfülle, die der Preis auszeichne. Der Bahnhof als "Theater mit verschiedenen Bühnen" werde lebendig, der wie die Menschen, die dort kommen und gehen, "auf den Trümmern der eigenen Geschichte" weiterlebe.

Die Jury setzte sich zusammen aus dem Preisstifter Dr. Adam-Claus Eckert, dem Ex-GEO-Chefredakteur Peter-Matthias Gaede, dem letzten Preisträger und brand eins-Redakteur Holger Fröhlich, Knut Teske, dem ehemaligen Leiter der Journalistenschule Axel Springer, der freien Journalistin und HOHE LUFT-Textchefin Andrea Walter sowie Bernd Koch, dem Vorsitzenden des Vorstands der DB Station&Service AG. Aufgrund der aktuellen Infektionsschutz-bestimmungen kann eine feierliche Preisverleihung in diesem Jahr nicht stattfinden.

Der Journalistenpreis Bahnhof wurde im Jahre 1998 vom Aufsichtsratsvorsitzenden und Gesellschafter der Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, Dr. Adam-Claus Eckert, gestiftet. "Innovation, Mobilität und Kommunikation", so der Stifter, "sind Schlüsselbegriffe der modernen Gesellschaft. Bahnhöfe repräsentierten diese Faktoren in einmaliger Weise. Der Journalistenpreis Bahnhof dient der Förderung der journalistischen Berichterstattung über das Thema Bahnhof. Er zeichnet sachlichen und professionellen Journalismus aus, den wir gerade in diesen Zeiten nachdrücklich unterstützen."

Das Gesamtfilialnetz der Unternehmensgruppe Dr. Eckert umfasst mehr als 350 Standorte, darunter rund 250 eigengeführte Geschäfte in den Bereichen Presse, Buch, Tabak und Convenience: große Buchhandlungen in Hauptbahnhöfen der Marke Ludwig, Bahnhofsbuchhandlungen und Pressefachgeschäfte der Marke Eckert, Tabakwarenfachgeschäfte der Marken Barbarino und T.H.Kleen sowie Convenience Stores unter dem Label Eckert/ServiceStore DB. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter.

Original-Content von: Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, übermittelt durch news aktuell