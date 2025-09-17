Oranier Küchentechnik GmbH

Flexibel kochen, saubere Luft - ORANIER präsentiert Centerline-Kochfeldabzüge und Plasmafilter

Wenn Wohnen und Kochen verschmelzen, rücken Design und Luftqualität gleichermaßen in den Mittelpunkt. ORANIER setzt genau hier an - mit zwei Lösungen, die Funktionalität und Komfort verbinden: den erfolgreichen Centerline-Kochfeldabzügen KFA und dem innovativen Profi-Plasmafilter. Zusammen sorgen sie für effiziente Luftreinigung und flexible Kochmöglichkeiten. Ein doppelter Nutzen - mit echtem Mehrwert für Kunden und Fachhandel.

Centerline-Kochfeldabzüge: Sogwirkung direkt in der Mitte

Die Centerline-Kochfeldabzüge KFA von ORANIER arbeiten mit zentraler Sogwirkung: Dünste und Gerüche verschwinden direkt in der Mitte des Kochfeldes. Die Abdeckung der Absaugeinheit aus hitzebeständigem Metall ist glasbündig integriert, sodass Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können. Ein leistungsstarker Motor saugt die Dämpfe kraftvoll ein und arbeitet dabei angenehm leise - ein wichtiges Argument gerade für offene Küchen, in denen Kommunikation und Kochen zusammengehören.

Vier Modelle: Maximale Flexibilität

Mit den Centerline-Kochfeldabzügen KFA präsentiert ORANIER eine Modellreihe, die dem Fachhandel vom Einstiegs- bis zum Premiumsegment klare Argumente für die Kundenberatung liefert. Das KFA390 ist das kompakte Einstiegsmodell und bietet alle zentralen Komfortfunktionen: Mono-Slider-Bedienung, Booster, Warmhalte-Stufe, Timer sowie Schutzmechanismen. Das KFA490 ergänzt eine FlexX-Induktion mit Brückenfunktion auf der linken Seite für große Töpfe oder Bräter. Noch mehr Flexibilität eröffnet das KFA590 mit zwei FlexX-Induktionen. An der Spitze steht das KFA690, das mit beidseitiger FlexX-Induktion und Multi-Slider-Bedienung maximale Freiheit bei der direkten Steuerung jeder Kochzone ermöglicht. Noch vielseitiger wird das Sortiment mit der optionalen Grillplatte, die jede FlexX-Induktion in eine Grillstation verwandelt.

Plasmafilter: Frische Luft ohne Aufwand

Als ideale Ergänzung zu den Kochfeldabzügen bietet ORANIER den Profi-Plasmafilter an, der speziell für Kochfeldabzüge entwickelt wurde: Dieser kann direkt unter dem Kochfeldabzug im Sockelbereich eingebaut oder an der Wand angebracht werden. Er entfernt nicht nur Kochgerüche, sondern auch Bakterien, Viren und Schimmelsporen - für dauerhaft frische Luft und ein gesundes Raumklima. Technisch arbeitet er zweistufig: Zunächst werden die Geruchsmoleküle durch elektrische Spannung aufgespalten, anschließend neutralisiert ein Aktivkohlefilter die Reststoffe. Das Besondere: kein Wartungs- oder Reinigungsaufwand und keine Folgekosten. Für den Fachhandel ist das ein überzeugendes Verkaufsargument, das Technik und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen unterstreicht.

area30 & ORANIER: Das A & O der Küchentechnik

Auf der Ordermesse in Löhne zeigt ORANIER vom 20. bis 25. September 2025 auf dem Stand F 25 das gesamte Programm der Centerline-Kochfeldabzüge und den Profi-Plasmafilter - ergänzt um weitere Neuheiten bei Backöfen und Geschirrspülern. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH freuen sich darauf, den Fachbesuchern die Innovationen persönlich vorzustellen - praxisnah und direkt am Produkt.

