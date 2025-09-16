PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Oranier Küchentechnik GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Oranier Küchentechnik GmbH

area30 2025: ORANIER - Richtig viel Backofen im Preiseinstieg: 80 Liter und 5 Jahre Garantie

area30 2025: ORANIER - Richtig viel Backofen im Preiseinstieg: 80 Liter und 5 Jahre Garantie
  • Bild-Infos
  • Download

Haiger (ots)

Großzügiger 80-Liter-Backraum, vielseitige Funktionen und eine Ausstattung, die im Preiseinstieg ihresgleichen sucht - ORANIER verstärkt mit zwei neuen Backöfen das Segment und verbindet hohe Alltagstauglichkeit mit extra langer Garantie.

Mit dem XXL-Backraum in der 80-Liter-Klasse verfügen beide Modelle über sechs Einschubebenen, in denen gleichzeitig bis zu drei Vollauszüge - etwa Backblech, Grillrost und Fettpfanne - Platz finden und den Garraum optimal nutzen. Das großzügige Platzangebot ist ideal für den Familienalltag und macht die Geräte zu echten Alltagshelfern.

Während beide Modelle beim Volumen gleichauf liegen, unterscheiden sie sich im Funktionsumfang. Der EBS900 ist mit sechs Funktionen ausgestattet, die alle wichtigen Anwendungen im Küchenalltag abdecken. Der EBS920 bietet zusätzlich einen digitalen Timer und erweitert das Spektrum um weitere Heizfunktionen, unter anderem 3D-Heißluft.

Klares Design - leicht zu reinigen

Versenkbare Bedienknebel sind Garant für ein klares Design und einfache Reinigung. Die komplett herausnehmbare Vollglas-Innentür ist dreifach verglast und bleibt dank belüfteter Innenscheiben außen handwarm. Für die Pflege lässt sich die Innenscheibe werkzeuglos herausnehmen und die Backofentür bei Bedarf komplett aushängen. Ergänzt wird dies durch die CLEAN-UP-Emaillierung, die Rückstände kaum anhaften lässt und die Reinigung deutlich erleichtert.

Premium-5-Jahres-Garantie

Ein starkes Verkaufsargument für den Fachhandel ist die Premium-5-Jahres-Garantie, die ORANIER für alle Einbaugeräte ab dem Katalogjahr 2025 bietet. Sie beginnt mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden und erfordert keinerlei Registrierung und zusätzlichen Aufwand. Sie verlängert die marktübliche Gewährleistung von 24 auf insgesamt 60 Monate. Dieses Plus sorgt vom ersten Tag an für ein gutes Gefühl und die Gewissheit, im Garantiefall umfassend abgesichert zu sein.

area30 & ORANIER: Das A & O der Küchentechnik

Auf der area30 zeigt ORANIER vom 20. bis 25. September 2025 auf dem Stand F 25 neben den neuen Backöfen im Preiseinstieg weitere Innovationen aus den Bereichen Kochfeldabzüge, Plasmafilter und Geschirrspüler. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern als Ansprechpartner bereit - und setzen mit ihren Neuheiten klare Impulse für den Küchenmarkt

Pressekontakt:

Oranier Küchentechnik GmbH
Derya Turgay-Herz
Marketingleitung
Oranier Straße 1
35708 Haiger
Tel.: +49 (0)2771 2630-0
Fax: +49 (0)2771 2630-349
E-Mail: marketing@oranier.com

Original-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Oranier Küchentechnik GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Oranier Küchentechnik GmbH
Weitere Storys: Oranier Küchentechnik GmbH
Alle Storys Alle
  • 23.09.2024 – 09:00

    area30: sauber, frisch und cool - ORANIER startet in die Ordersaison 2024/2025

    Haiger (ots) - area30 & ORANIER - diese Kombination ist für alle, die den Markt bewegen wollen, das A & O der Küchentechnik. Ob Kochfeldabzüge, Filtertechnologie oder Kühltechnik, die Entwickler und Designer von ORANIER haben den Anwender stets fest im Blick und präsentieren wieder zahlreiche Produktneuheiten. Für frische Ideen und neue Impulse ist der ...

    mehr
  • 21.09.2024 – 09:00

    area30: Profi-Plasmafilter von ORANIER sorgt für super saubere Luft

    Haiger (ots) - Starkes Verkaufsargument: Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis Auf der area30 des vergangenen Jahres hat er bereits für Aufsehen gesorgt - der wartungsfreie Profi-Plasmafilter von ORANIER, denn mit dieser Technologie wird die Luft sauber und richtig rein. Moderne Wohnräume mit offener Küche stellen eine besondere Herausforderung an das Thema ...

    mehr
  • 20.09.2024 – 09:00

    area30: Doppelt cool - die Kühl-Gefrier-Kombinationen und Vollraumkühler von ORANIER

    Haiger (ots) - ORANIER präsentiert auf der diesjährigen area30 ein neues Trio aus seinem umfangreichen Kühlgeräte-Sortiment. Zum einen zwei Kühl-Gefrier-Kombinationen und zum anderen einen Vollraumkühler mit extra großem Nutzinhalt. Allen drei Geräten gemeinsam sind die dunklen, kontrastreichen Applikationen an den Glas- und Türleisten im Innenraum: Der Dark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren