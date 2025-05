Stolichnaya Vodka

"Liberate Your Spirit": Stolichnaya Vodka inspiriert mit Pride-Kampagne

Bremen (ots)

Proud? Loud? Hauptsache du. Mit seiner Kampagne "Liberate Your Spirit" lädt Stolichnaya, der Premium-Vodka aus Lettland, Menschen dazu ein, ihre Geschichte zu erzählen und ihre Individualität zu feiern. Die Marke setzt damit auch 2025 ein starkes Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt und intensiviert ein weiteres Mal ihr Engagement als Unterstützer der LGBTQIA+-Community.

Ein bunter Vodka mit Tradition und Kultstatus

Seit 1938 steht Stolichnaya für echten Geschmack. Als eine der ältesten Vodka-Marken weltweit verbindet Stoli Tradition, Qualität und starke Werte. Unter dem Motto "Liberate Your Spirit" unterstützt die Marke auch in diesem Jahr die Pride-Szene.

Herzstück der Kampagne ist ein interaktives Instagram-Template, das Nutzer:innen dazu einlädt, ihre Sicht auf Freiheit, Identität und Individualität zu teilen - denn trotz aller Fortschritte sind Ausgrenzung und Diskriminierung für queere Menschen in Deutschland noch immer Realität.

Mit "Liberate Your Spirit" möchte Stolichnaya den Menschen eine Bühne geben, um ihre Geschichten zu erzählen, sich gegenseitig zu inspirieren und gemeinsam ihre Stimmen zu erheben - für eine inklusive und gerechtere Gesellschaft.

Seit dem 14.04.2025 ist das Template auf dem Instagram-Profil von Stolichnaya verfügbar. Zu finden ist es über das Highlight "Du bist dran".

Stolichnaya auf CSD-Events

Stolichnaya ist auch 2025 wieder auf Pride-Events in Deutschland vertreten: vom 1. bis 3. August auf dem CSD-Straßenfest in Hamburg und am 23. August auf dem CSD in Bremen.

Auf beiden Events erwarten die Gäste "Good Vibes" und eisgekühlte Signature-Drinks. Highlights sind die Fotowand zum Thema "Liberate Your Spirit" sowie die Walking Selfie Wall.

Mit "Liberate Your Spirit" entfacht Stolichnaya nicht nur eine Kampagne, sondern eine Bewegung - eine Einladung, sich selbst zu lieben, Grenzen zu sprengen und stolz darauf zu sein, wer man ist.

Original-Content von: Stolichnaya Vodka, übermittelt durch news aktuell