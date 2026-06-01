Schäfer Shop GmbH

Produktiver im Homeoffice: Warum die richtige Einrichtung über Leistung und Gesundheit entscheidet

Betzdorf (ots)

Homeoffice ist längst fester Bestandteil des Arbeitsalltags vieler Beschäftigter. Gleichzeitig arbeiten viele Menschen noch immer an improvisierten Arbeitsplätzen mit Folgen für Produktivität, Konzentration und Gesundheit: Studien belegen, professionell eingerichtete Arbeitsplätze steigern die Effizienz um bis zu 25 Prozent. Ergonomische Arbeitsplätze reduzieren körperliche Beschwerden und können krankheitsbedingte Fehltage um durchschnittlich 52 Prozent senken. Schäfer Shop, einer der führenden Komplettausstatter für Arbeitswelten, zeigt, wie Unternehmen und Beschäftigte mit der richtigen Einrichtung effizientere und gesündere Homeoffice-Strukturen schaffen.

"Das Homeoffice ist heute ein vollwertiger Arbeitsplatz - entsprechend hoch sollten auch die Ansprüche an Ausstattung und Ergonomie sein", erklärt Andreas Reuter, CEO von Schäfer Shop. "Wer in eine professionelle Arbeitsumgebung investiert, schafft bessere Voraussetzungen für Motivation, Gesundheit und langfristige Produktivität." Insbesondere ergonomische Möbel, intelligente Stauraumlösungen und klar definierte Arbeitszonen werden bei Schäfer Shop immer stärker nachgefragt. Höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle und flexibel positionierbare Monitore helfen dabei, Rücken, Nacken und Augen zu entlasten. Gleichzeitig fördern Ordnungssysteme, gute Lichtverhältnisse und eine ruhige Arbeitsatmosphäre konzentriertes Arbeiten.

Auch in kleinen Wohnungen lassen sich mit den passenden Lösungen professionelle Arbeitsbereiche schaffen. Mobile Rollcontainer, kompakte Regalsysteme oder Raumteiler ermöglichen eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben - ein wichtiger Faktor für Fokus und Work-Life-Balance. Für Schäfer Shop steht dabei nicht nur die Ausstattung im Mittelpunkt, sondern die ganzheitliche Gestaltung moderner Arbeitswelten. "Produktivität entsteht dort, wo Menschen sich wohlfühlen und effizient arbeiten können - unabhängig davon, ob im Büro oder zu Hause", so Andreas Reuter.

Fazit: Professionelle Homeoffice-Lösungen sind längst kein Nice-to-have mehr, sondern ein entscheidender Faktor für gesundes und erfolgreiches Arbeiten. Schäfer Shop unterstützt Unternehmen und Beschäftigte dabei, Arbeitsplätze zu schaffen, die langfristig leistungsfähig machen - unabhängig vom Ort.

Die Schäfer Shop GmbH mit Sitz in Betzdorf gehört seit 50 Jahren zu den führenden B2B-Komplettausstattern für Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen in Europa.

Weitere Infos unter https://www.schaefer-shop.de/

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