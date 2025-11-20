Börse Stuttgart

Biathletin Julia Tannheimer wird neues Testimonial der Börse Stuttgart

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Börse Stuttgart, der deutsche Handelsplatz der Boerse Stuttgart Group, arbeitet ab sofort mit der aufstrebenden Nachwuchs-Biathletin Julia Tannheimer zusammen. Neben der Börse Stuttgart betreibt die europäische Börsengruppe Handelsplätze in Schweden und in der Schweiz. Ihren ersten Einsatz für die Börse Stuttgart hat Julia Tannheimer mit der aktuellen Launch-Kampagne "Fokussiert handeln", die offiziell mit dem Biathlon-Weltcup am 29. November 2025 startet.

Die Erfolgsfaktoren beim Biathlon und beim Investieren liegen nah beieinander: Ausdauer, Weitsicht, Präzision und die Fähigkeit, auch unter Druck die maximale Leistung zu erzielen. "Julia Tannheimer verkörpert Werte, die sich auch auf erfolgreiche Privatanleger übertragen lassen. Im Laufe ihrer noch jungen, aber vielversprechenden Karriere hat sie gelernt, Chancen zu erkennen, Risiken einzuschätzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Julia als junge, talentierte Nachwuchsathletin in ihrer Karriere zu begleiten. Mit ihrer sympathischen und dynamischen Persönlichkeit passt sie sehr gut zur Börse Stuttgart. Wir glauben fest daran, dass ihr sportlich gesehen die Zukunft gehört", sagt Markus Röhrig, Chief Growth Officer der Boerse Stuttgart Group.

"Dank meines perfekten Umfelds und eines starken Teams an meiner Seite bin ich in der Lage, (fast) immer die maximale Leistung abrufen zu können - im Wettkampf wie beim Investieren", sagt Julia Tannheimer.

Die gebürtige Ulmerin trainiert am DSV-Bundesstützpunkt für Leistungssport und wurde zur Saison 2025/26 für die Nationalmannschaft nominiert. Für den Weltcupauftakt ist sie aufgrund ihrer Leistungen aus der Vorsaison vorqualifiziert.

Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell