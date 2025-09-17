TORRAS

Leichtes Handling für das neue iPhone 17: TORRAS Ostand Q3 Air

Berlin (ots/PRNewswire)

Zum Start der iPhone 17-Serie präsentiert TORRAS die Q3 Air Hülle, mehr als nur Schutz: ein echter Begleiter für jede Lebenslage. Ob Wandern, Campen, Reisen oder Arbeiten unterwegs, die Q3 Air macht jede Nutzung entspannt und stilvoll.

Für das Leben gemacht, nicht nur für Geräte

Die Q3 Air kombiniert TORRAS AIR PRO-TECH Airbag, ein federleichtes Profil von nur 2,8 mm und eine rutschfeste Dot-Matrix-Struktur, die dein iPhone sicher hält. Auf Bergpfaden, beim Grillen am Strand oder unterwegs sind versehentliche Stürze oder klebrige Hände kein Problem mehr. Anti-Fingerprint-Beschichtung, erhöhte Kanten und kratzfeste Oberfläche schützen Bildschirm und Kamera wie ein unsichtbarer Bodyguard.

Integrierte Freiheit

Mit dem 360°-Drehstandring aus Luftfahrt-Aluminium und N56-Magneten wird dein iPhone zum mobilen Kino oder Arbeitsbereich. Videocalls, Filme oder Musikstreams gelingen überall. Selbst in der Bahn bleibt das Handy stabil. Die Hülle schützt also nicht nur, sie erleichtert den Alltag.

Selbstbewusst im Alltag

Von ruhigen Morgenstunden bis zu vollen Festivals schützt die Q3 Air zuverlässig, ohne zu stören. Präzisionsgefertigte Metall-Buttons, Anti-Fingerprint-Oberfläche und magnetische Stabilität sorgen dafür, dass jede Interaktion mühelos gelingt. Komfort und Sicherheit gehen Hand in Hand für ein entspanntes Smartphone-Erlebnis in jeder Situation.

Perfekt abgestimmt auf das iPhone 17

Die Q3 Air ist speziell für die schlanken Kurven der iPhone 17-Serie entworfen und integriert sich nahtlos in Apples Zubehör-Ökosystem. Nutzer erhalten einen Schutz, der Persönlichkeit, Stil und Funktionalität vereint.

Verfügbarkeit

Erhältlich auf der offiziellen Amazon Store und im TORRAS Webseite. Jeder Kauf beinhaltet eine 365-Tage-Sorglos-Garantie, die nicht nur Schutz, sondern auch Seelenfrieden bietet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775327/9.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769286/5515391/20250909_121707.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/leichtes-handling-fur-das-neue-iphone-17-torras-ostand-q3-air-302559040.html

Original-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell