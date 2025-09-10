TORRAS

TORRAS präsentiert neue Serie für das iPhone 17: Ostand Q3 Air, Q3 Spin und Panzerglas

Berlin (ots/PRNewswire)

Mit dem Start des iPhone 17 bringt TORRAS die neue Ostand-Serie auf den Markt. Q3 Air, Q3 Spin und das verstärkte Panzerglas bieten einzigartige Funktionen und technologische Innovationen.

Das Q3 Air ist mehr als eine Hülle. Die exklusive AIR PRO-TECH-Technologie schützt vor Stürzen bis zu 4 Metern. Ein neuer Standfuß sorgt dafür, dass Nutzer ihr iPhone 17 sowohl im Alltag als auch bei Outdoor-Abenteuern sicher verwenden können.

Als ikonisches Produkt der Ostand-Reihe verfügt das Q3 Spin über ein Ständer mit 360°-Flexibilität. Der integrierte 18N-Magnetring steigert die MagSafe-Haftung um 40 Prozent.

Das TORRAS Panzerglas überzeugt mit 9H-Härte, hoher Kratz- und Stoßfestigkeit und einer einfachen Ein-Zug-Installation, die sich perfekt und blasenfrei auf das neue iPhone legt.

Mit 13 Jahren Design-Erfahrung, über 4000 Patenten und 40 internationalen. Die iPhone 17 Serie ist ab sofort auf Amazon und unter www.torraslife.com erhältlich und bietet 365 Tage sorgenfreie Garantie.

Original-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell