TORRAS

TORRAS präsentiert neue Serie für das iPhone 17: Ostand Q3 Air, Q3 Spin und Panzerglas

Berlin (ots/PRNewswire)

Mit dem Start des iPhone 17 bringt TORRAS die neue Ostand-Serie auf den Markt. Q3 Air, Q3 Spin und das verstärkte Panzerglas bieten einzigartige Funktionen und technologische Innovationen.

Das Q3 Air ist mehr als eine Hülle. Die exklusive AIR PRO-TECH-Technologie schützt vor Stürzen bis zu 4 Metern. Ein neuer Standfuß sorgt dafür, dass Nutzer ihr iPhone 17 sowohl im Alltag als auch bei Outdoor-Abenteuern sicher verwenden können.

Als ikonisches Produkt der Ostand-Reihe verfügt das Q3 Spin über ein Ständer mit 360°-Flexibilität. Der integrierte 18N-Magnetring steigert die MagSafe-Haftung um 40 Prozent.

Das TORRAS Panzerglas überzeugt mit 9H-Härte, hoher Kratz- und Stoßfestigkeit und einer einfachen Ein-Zug-Installation, die sich perfekt und blasenfrei auf das neue iPhone legt.

Mit 13 Jahren Design-Erfahrung, über 4000 Patenten und 40 internationalen. Die iPhone 17 Serie ist ab sofort auf Amazon und unter www.torraslife.com erhältlich und bietet 365 Tage sorgenfreie Garantie.

Medienkontakt:

TORRAS EU Marketing,marketing@torras-eu.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769123/TORRAS.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085774/5501434/TORRAS_Logo.jpg
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/torras-prasentiert-neue-serie-fur-das-iphone-17-ostand-q3-air-q3-spin-und-panzerglas-302551314.html

Original-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell

