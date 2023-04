JobRad GmbH

JobRad informiert über Falschmeldung (OTS) der Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zu Datenschutzvorfall

Freiburg (ots)

Am 23. April 2023 hat die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lahr, fälschlicherweise per OTS informiert, es habe bei der JobRad GmbH ein Datenleck gegeben. Richtig ist: Der Datenschutzvorfall hat sich nicht bei der JobRad GmbH, sondern bei einem IT-Dienstleister des kooperierenden Leasingunternehmens MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG ereignet. Die JobRad GmbH ist für den Datenschutzvorfall nicht verantwortlich. Die Systeme und Portale der JobRadGmbH waren zu jedem Zeitpunkt sicher. Bedauerlicherweise sind von dem Vorfall dennoch teilweise auch Kunden der JobRad GmbH betroffen. Diese wurden unverzüglich von JobRad - im Auftrag der MLF Mercator-Leasing - angeschrieben.

MLF Mercator-Leasing hat die zuständige Datenschutzbehörde sowie die Polizei fristgerecht und umfassend über den Vorfall informiert und arbeitet bei der Aufklärung eng mit diesen zusammen. Das Ermittlungsverfahren der Strafverfolgungsbehörde dauert an. Nur vorsorglich hat auch die JobRad GmbH den Vorfall der für sie zuständigen Behörde in Baden-Württemberg gemeldet.

Ein Statement der Geschäftsführung der JobRad GmbH zum Vorfall finden Sie hier:

https://www.jobrad.org/ueber-uns/presse/pressemeldungen.html

