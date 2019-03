sixx

Selbstversuch mit Nippelklemmen: Lukas Klaschinski lässt sich zum Haussklaven ausbilden - "Ein Mann für Paula - Lukas kommt" am 27. März 2019, um 22:30 Uhr, auf sixx

Unterföhring (ots)

Einer Domina als Sklave dienen: Warum ist diese sexuelle Spielart für viele Männer so an- und erregend? Lukas Klaschinski, bekannt als Co-Moderator von Sex-Expertin Paula Lambert, will in "Ein Mann für Paula - Lukas kommt" diese Frage aus männlicher Sicht beantworten. In einem Selbstversuch lässt er sich zum Haussklaven ausbilden. Auspeitschen, Unterwerfung und Demütigung inklusive. Eine vollkommen neue Erfahrung für den 35-Jährigen: "BDSM und die Spielarten drumherum waren für mich bisher immer eine Randerscheinung. In meiner Austobe-Phase am Anfang meiner sexuellen Entdeckungsreise habe ich mich ab und zu mal gefesselt mit meiner damaligen Freundin, aber es ging nie über das Fesseln hinaus", beschreibt Lukas Klaschinski seine bisherigen Erfahrungen in Sachen Lustschmerz. Bei Amalia von Stein trifft er auf seine Meisterin, die an ihrem Job sichtlich Freude hat: "Es gefällt mir, Domina zu sein, weil ich es genieße, diese Macht, diese Kontrolle über Männer auszuüben. Zu wissen, dass da ein Mensch ist, der unglaublich viele Schläge für einen aushält, durch Schmerzen geht, das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl", verrät die Domina. Welche Erkenntnisse zieht Lukas Klaschinski aus dieser persönlichen Erfahrung und aus den Gesprächen mit der Domina sowie mit anderen BDSM-Liebhabern? Die Antwort gibt es am Mittwoch, 27. März 2019, um 22:30 Uhr auf sixx.

Bereits um 20:15 Uhr diskutieren Paula Lambert und Lukas Klaschinski in "Paula kommt - Er sagt, sie sagt" pikante Themen wie Sexfantasien, Sexflauten und Selbstliebe aus männlicher und weiblicher Perspektive. Wo fängt für Männer Fremdgehen an und wo bei Frauen? Was brauchen Männer und Frauen, damit es in der Beziehung prickelt und wer greift häufiger zu Sextoys? Paula und Lukas liefern die Antworten. Und ab 23:25 Uhr beantwortet Paula Lambert in der dritten Staffel ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" den Zuschauern live alle Fragen rund um die Themen Liebe, Lust und Zweisamkeit. Der direkte Draht ins Studio: 0800 - 4766662 oder per Email an paula-kommt-am-telefon@constantin-entertainment.de

Der Mittwoch auf sixx im Überblick:

20:15 Uhr "Paula kommt - Er sagt, sie sagt" 21:15 Uhr "Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten" 22:30 Uhr "Ein Mann für Paula - Lukas kommt" 23:30 Uhr "Paula kommt ... am Telefon"

Das Duo Paula Lambert und Lukas Klaschinski ist außerdem in der zweiten Staffel der Webserie "Nacktgefragt - Paula kommt, Lukas auch" auf www.sixx.de/tv/paula-kommt zu sehen. Das Konzept: Paula und Lukas befragen Passanten zu Themen wie "Kann Sex mit dem Ex funktionieren?" - und testen im "sexklusiven" Battle der Geschlechter ihre erotische Menschenkenntnis. Wer am besten abschneidet, gewinnt den goldenen Kaktus. Und alle, die noch mehr Fragen haben rund um das Thema Liebe und Lust, finden jede Menge Antworten und Anregungen, u.a. von Paula Lambert, auf dem Instagram-Kanal "Spielwiese".

