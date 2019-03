sixx

Von der Tatortreinigerin bis zum Hipster mit Hijab: sixx feiert den Weltfrauentag am 8. März als "Tag der Heldinnen" auf allen Plattformen

Unterföhring (ots)

Sie sind souverän. Sie sind stark. Sie packen an. Und sind durch und durch Frau. sixx feiert Powerfrauen am Weltfrauentag mit dem "Tag der Heldinnen". Im TV, Online, auf Social Media und in der sixx-App porträtiert das Doku-Special "Heldinnen - Be true. Be you." sieben besondere Frauen. Was sie verbindet: Sie alle haben sich für ihren ganz eigenen Weg entschieden, brechen mit gesellschaftlichen Konventionen und verweigern sich klassischen weiblichen Rollenbildern.

So wie Tatortreinigerin Janine. Mit Anfang 20 verlor sie ihre Eltern, seit rund zehn Jahren steht der Tod bei der Mutter eines kleinen Sohnes auch beruflich im Fokus: "Man sucht sich unbewusst seine Wege aus. Für mich ist das wegen meiner Familiengeschichte garantiert auch ein Stück weit Verarbeitung." Für das Doku-Special begleitet Moderatorin Melanie Schmitt die 39-Jährige zu einem Einsatz: die Reinigung eines Badezimmers, in dem eine Leiche acht Wochen lang unentdeckt lag ... Dass sich Hipster und Hijab nicht ausschließen, beweist dagegen die Muslima Betül Ulusoy: Die Berliner Bloggerin, Feministin und studierte Juristin entschied sich bereits als junges Mädchen gegen den Willen der Eltern, ein Kopftuch zu tragen. Oft als "Kopftuch-Aktivistin" bezeichnet, setzt sich Betül für einen entkrampfteren Umgang mit der traditionellen islamischen Kopfbedeckung ein. Und gesteht lachend, dass sie auch Tage hat, an dem das Styling einfach nicht gelingt - genauso wie Frauen, die ihre Haare zeigen: "Manchmal denke ich: Bad Hijab Day!"

Außerdem steigt Reporterin Melanie Schmitt für "Heldinnen - Be true. Be you." mit der Wrestlerin Alpha Female in den Ring, trifft eine Domina und eine sogenannte Bioqueen, begleitet eine JVA-Beamtin während ihrer Schicht hinter Gittern und besucht eine Schamanin in ihrer Wirkungsstätte im Wald.

Produziert wird "Heldinnen - Be true. Be you." von Hans & Franz Film- und Fernsehproduktion GmbH im Auftrag von sixx.

Die ausführlichen Porträts der sieben Heldinnen sowie zahlreiche weitere Inspirationen für starke Frauen können auf https://www.sixx.de/weltfrauentag abgerufen werden. sixx zeigt außerdem einen Zusammenschnitt im Doku-Special "Heldinnen - Be true. Be you." am Weltfrauentag, 8. März 2019, um 22:45 Uhr.

