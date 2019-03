sixx

Wie alles begann: sixx zeigt neue Folgen von "This Is Us" ab 25. März in deutscher Erstausstrahlung





Unterföhring

22. März 2019. Ein junger Kriegsheimkehrer (Milo Ventimiglia) mit einem Fuß auf der schiefen Bahn und eine junge Frau (Mandy Moore) mit dem ambitionierten Traum, eine große Sängerin zu werden. Auf den ersten Blick haben die beiden nicht viel gemeinsam und doch entwickelt sich daraus eine der schönsten Serien-Romanzen der letzten Jahre: In der dritten Staffel "This Is Us - Das ist Leben" erfährt der Zuschauer mehr über die Anfänge von Jacks und Rebeccas Beziehung, Jacks Zeit im Vietnamkrieg und darüber, was mit seinem Bruder Nick (Michael Angarano) passiert ist ... sixx zeigt die dritte Staffel der preisgekrönten US-Drama-Serie "This Is Us" ab 25. März 2019, montags um 20:15 Uhr in Erstausstrahlung (Start mit Doppelfolge).

Inhalt:

Als sich Jack (Milo Ventimiglia) und Rebecca (Mandy Moore) kennenlernen, stehen die Zeichen für das Traumpaar erst einmal schlecht - auch weil Jack nach dem Krieg einiges zu verarbeiten hat. Vierzig Jahre später begibt sich Kevin (Justin Hartley) auf die Spur seines verstorbenen Vaters in Vietnam. Die stark übergewichtige Kate (Chrissy Metz) möchte um jeden Preis ein Baby bekommen. Doch als sie mit ihrem Mann Toby (Chris Sullivan) alternative Wege ausprobieren will, stößt sie auf heftigen Gegenwind. Weltverbesserer Randall (Sterling K. Brown) strebt derweil eine neue Karriere an und setzt dabei seine Ehe aufs Spiel ...

Folge verpasst? Auf www.sixx.de, der Sender-App, Smart-TV und 7TV stehen alle Episoden von "This Is Us" bis zu 35 Tage nach Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung.

