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WDR feiert den NRW-Tag mit Dialog, Konzerten und Mitmachangeboten

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Köln (ots)

WDR feiert den NRW-Tag mit Dialog, Konzerten und Mitmachangeboten

Zum 80. Geburtstag Nordrhein-Westfalens feiert der WDR gemeinsam mit den Menschen im Land. Mit Diskussionen, Konzerten, Familienangeboten und zahlreichen Mitmachaktionen gestaltet der WDR den NRW-Tag am 29. und 30. August 2026 in Münster aktiv mit und macht den Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Mit seinen Angeboten in Münster begleitet der WDR den Landesgeburtstag auf allen Ausspielwegen und vor Ort.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Der WDR ist ein Teil von Nordrhein-Westfalen und hat von Beginn an seine vielen positiven Entwicklungen, aber auch schwierigen Momente miterlebt und miterzählt. Vor allem die Geschichten der Menschen, die das Land prägen. Zum 80. Geburtstag Nordrhein-Westfalens möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern etwas zurückgeben: mit Gesprächen, Konzerten und Mitmachangeboten, die Begegnung ermöglichen und den Zusammenhalt stärken.“

Buntes Programm – von „Sing mal mit der Maus“ bis „Zelda“

Der WDR ist mit einem vielfältigen Programm auf dem NRW-Tag in Münster präsent. Am Samstag,

29. August, startet das Programm auf der Bühne am Domplatz um 11 Uhr mit der Mitmach-Show „Sing mal mit der Maus“ mit Jana Forkel. Von 19 bis 2 Uhr lädt eine Kopfhörer-Party auf dem Domplatz mit Beteiligung von 1LIVE zum Feiern ein. 10.000 Kopfhörer stehen zur Verfügung, um unter dem Motto „Celebrate Democracy“ gemeinsam und kostenfrei zu feiern. Auf dem Kanal in „pink“ können sich 1LIVE-Fans ab 19 Uhr auf Frederic Feldmann und ab 0 Uhr auf JC Zeller freuen.

Am Sonntag, 30. August, ist die Maus um 16.15 Uhr mit ihrem Programm „Tanz mal mit der Maus“ mit André Gatzke mit einem weiteren Auftritt auf der Bühne am Domplatz dabei. Ab 16.45 Uhr bringt das WDR Funkhausorchester dort mit seinem Konzert „The Sound of Gaming“ Videospielmusik live zum Klingen – von „Anno 117“ bis „Zelda“. Das Konzert verbindet den Gedanken des NRW-Tags mit der universellen Sprache der Musik, gemeinsam erleben, gemeinsam entdecken und gemeinsam feiern.

Am WDR InfoCube, einem zentralen Treffpunkt am Ägidiitorplatz, können Besucherinnen und Besucher zudem die vielfältigen Angebote des WDR kennenlernen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, die Vielfalt Nordrhein-Westfalens sichtbar zu machen und gemeinsam das 80-jährige Bestehen des Landes zu feiern.

Journalismus im Dialog – Stadtgespräch und Themenkonferenz

Ein Höhepunkt des journalistischen Programms ist das WDR 5 Stadtgespräch am Samstag, 29. August, von 13 bis 14 Uhr auf dem Domplatz. Unter dem Titel „Demokratie gemeinsam stärken – Wie schützen wir unsere Freiheit?“ diskutieren Ministerpräsident Hendrik Wüst und WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau mit Gästen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung über gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratisches Engagement und die Rolle verlässlicher Medien in Zeiten von Desinformation und Verunsicherung. Moderiert wird das live gesendete Stadtgespräch von Ralph Erdenberger und Katharina Zimmer.

Auch die öffentliche WDR-Themenkonferenz am Samstag, 29. August, von 11.45 bis 12.30 Uhr am Aegidiitor in Münster – direkt beim WDR InfoCube – gibt einen besonderen Einblick in die journalistische Arbeit des WDR. Unter der Leitung von WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg öffnet der Newsroom seine interne Themenkonferenz für das Publikum. Zu Gast ist Ministerpräsident Hendrik Wüst. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort geht es darum, welche Themen Nordrhein-Westfalen bewegen, welches Tagesgefühl im Land vorherrscht und welche Perspektiven sich die Menschen in der Berichterstattung des WDR wünschen.

Der NRW-Tag im WDR Programm

Auch im Programm begleitet der WDR den NRW-Tag umfassend: Am Samstag, 29. August, sendet das WDR Fernsehen den Landesgeburtstag mit dem Thementag „80 Jahre NRW – Wir lieben NRW“, bekannten NRW-Formaten und regionalen Geschichten. Auf WDR.de informiert ein Live-Ticker über die Höhepunkte des Tages. Das WDR 5 Stadtgespräch wird von 13 bis 14 Uhr live übertragen. Um 20.15 Uhr senden WDR Fernsehen und WDR 3 das NRW Sommerkonzert live. So feiert der WDR 80 Jahre Nordrhein-Westfalen: vor Ort in Münster, im Programm und digital.

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