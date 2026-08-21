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Große Bühne zum Geburtstag: NRW Sommerkonzert 2026 live vom Schlossplatz Münster

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Köln (ots)

Vor der prachtvollen Barockkulisse des Münsteraner Schlosses erklingt am 29. August ab 20.15 Uhr das NRW Sommerkonzert. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau begrüßen die Menschen zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis im Zeichen des Nordrhein-Westfalen-Tages. Das WDR Fernsehen und WDR 3 übertragen den Abend live. Auf der Bühne stehen die Philharmonie Südwestfalen und gleich fünf Solistinnen und Solisten. Durch das Programm führt WDR-Moderatorin Anna Planken.

Musikalischer Höhepunkt der NRW-Geburtstagsparty

Drei Tage voller Musik, Begegnungen und Aktionen: Der NRW-Tag zum 80. Landesgeburtstag wird in Münster gefeiert und alle sind eingeladen. Das Konzert auf dem Schlossplatz bildet den musikalischen Höhepunkt. Das Programm reicht von Beethoven, Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Offenbach bis zur Filmmusik von Ramin Djawadi, der in Duisburg-Rheinhausen geboren wurde und mit „Game of Thrones“ Weltruhm erlangte. Auch große Melodien aus Oper, Operette und Musical werden zu hören sein, etwa aus „Carmen“, der „Barbier von Sevilla“ und der „West Side Story“.

Klassik-Stars aus Nordrhein-Westfalen mit internationalem Ruf

Das NRW Sommerkonzert zählt seit Jahren zu den Highlights der Open-Air-Saison. Auch in diesem Jahr stehen herausragende Solistinnen und Solisten auf der Bühne – diesmal fast alle Kinder Nordrhein-Westfalens: Mezzosopranistin Valerie Eickhoff aus Herdecke ist in ganz Europa gefragt. Dazu die Brüder Erik (Geige) und Mark Schumann (Cello) vom in Köln gegründeten Schumann Quartett und der erst 15-jährige Trompeter Ben Stümke aus Aachen: ein verblüffendes Talent, das parallel Trompete in Essen und Bratsche in Düsseldorf studiert. Der internationale Star ist William Thomas aus Großbritannien. Er ist ein junger Bass, der an Bühnen europaweit gefeiert wird. Chefdirigent Ingmar Beck begleitet die Solistinnen und Solisten mit der Philharmonie Südwestfalen aus Siegen.

Der Eintritt ist frei. Auf dem weitläufigen Schlossplatz in Münster finden rund 10.000 Besucherinnen und Besucher Platz. Zwei Großbildleinwände sorgen dafür, dass das Publikum das Bühnengeschehen überall gut verfolgen kann.

Sendetermine

Samstag, 29. August 2026, 20.15 Uhr

Live vor Ort, im WDR Fernsehen und auf WDR 3

Wiederholung: Sonntag, 13. September 2026, 8.15 Uhr

im WDR Fernsehen und ein Jahr lang in der ARD Mediathek

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

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