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WDR entwickelt Angebote für weibliche Zielgruppen weiter

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Köln (ots)

Der WDR wird seine Angebote für weibliche Zielgruppen neu aufsetzen. Anstelle des Magazins „Frau tv“ im WDR Fernsehen setzt der WDR künftig auf neue Formate und Angebote, die Frauen und ihre Perspektive in den Mittelpunkt stellen und speziell für digitale Ausspielwege produziert werden. Frauenpolitische Debatten, persönliche Geschichten von Frauen und Themen wie Emanzipation oder Geschlechtergleichstellung sollen dadurch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen und noch mehr Menschen erreichen. Denn das klassische Fernsehmagazin im WDR Fernsehen hatte in der Vergangenheit immer weniger Publikum.

Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur: „Mit ‚Frau tv‘ verabschieden wir uns von einem langjährigen Fernsehformat, aber ganz ausdrücklich nicht von Angeboten für Frauen. Ganz im Gegenteil: Themen wie Frauenrechte, gesundheitliche Chancengleichheit, Frauengesundheit, Selbstbestimmung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Beziehungen haben bei uns eine lange Tradition und sind für den WDR unverzichtbar – sie liegen uns sehr am Herzen. Unser Ziel ist, mit anderen Erzählformen und Verbreitungswegen für diese Themen eine größere Aufmerksamkeit zu erzielen, als es uns mit dem klassischen Magazinformat gelungen ist. Auch wenn die letzte Sendung noch nicht ausgestrahlt ist, danke ich schon jetzt dem ganzen Team – den Autorinnen und Autoren, der Redaktion und natürlich den beiden Moderatorinnen Lisa Ortgies und Sabine Heinrich – ganz herzlich für ihre starke und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren.“

„Frau tv“ hat sich als klassisches Fernsehmagazin zwar weiterentwickelt, trotzdem ist die Sehbeteiligung kontinuierlich gesunken. Der durchschnittliche Marktanteil lag im vergangenen Jahr lediglich noch bei 3,4 Prozent und einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von 131.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in NRW.

Damit die wichtigen Frauenthemen – insbesondere im Digitalen – mehr Frauen aller Altersgruppen und in unterschiedlichen Lebensphasen erreichen, entwickelt die Fachredaktion unter anderem in Kooperation mit anderen Abteilungen im WDR verschiedene Formen, die in der Summe wieder mehr Menschen ansprechen als ein Fernsehmagazin mit kurzen Einzelbeiträgen. Am 12. Oktober 2026 veröffentlicht der WDR z.B. die Dokumentation „Die Wechseljahre: Zu heiß für Deutschland?“ mit Sabine Heinrich für die ARD-Story im Ersten und der ARD Mediathek. Einen anderen Ansatz verfolgt das Social Reality-Format „Vibes – Find your fire“, das im Herbst in der ARD Mediathek zu sehen ist. Hier geht es um neun Frauen in einer entscheidenden Umbruchphase ihres Lebens, die zusammen in einem Haus am Meer sich selbst neu entdecken, um Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein zu finden.

Bereits jetzt informiert der WDR eine große Community auf Social Media zu diesem Themenkomplex: Auf dem Instagram-Kanal „Mädelsabende“ geht es für eine jüngere Zielgruppe regelmäßig um Frauengesundheit, Sexualität und Selbstverständnis – im direkten Austausch mit den Nutzerinnen. Der Facebook-Kanal von „Frau tv“ bleibt über das Ende der linearen Sendung hinaus bestehen und wird weiterentwickelt.

Über weitere Angebote für das Themenspektrum von „Frau tv“ wird der WDR kontinuierlich informieren.

Die letzte Sendung „Frau tv“ im WDR Fernsehen wird am Donnerstag, 19. November 2026 um 22.15 Uhr zu sehen sein.

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